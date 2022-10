Temporada Alta estrena aquest divendres a El Canal de Salt (Gironès), una obra creada per 73 alumnes de quart d'ESO de l'institut Salvador Sunyer del municipi. L'espectacle, dirigit per la companyia José y sus Hermanas i on es retrata la identitat i el context sociocultural dels intèrprets a través de diferents arts, forma part d'A Tempo -la vessant formativa del festival-. La diversitat cultural del centre i la reivindicació d'un nou edifici per l'institut, que fa anys que té les aules en barracons, han estat la llavor de 'Des dels nostres ulls'. Carolina Manero, intèrpret i creadora de la companyia, explica que s'ha produït a partir "d'una creació col·lectiva entre el material que hem generat entre totes".

Una creació que s'ha gestat durant un any sencer, en què l'alumnat d'aquest institut saltenc ha participat en diverses sessions de coneixement mutu, recerca i experimentació artística. Durant aquestes classes han explorat els seus talents individuals i han decidit què volien explicar. "El projecte es va iniciar des d'Educació Física", afirma Sofia Navarro, intèrpret i alumne de 4t d'ESO, que afegeix que durant l'assignatura "venien membres de la companyia i treballàvem junts". Més endavant, van anar creant material des d'altres assignatures i amb el suport dels docents del centre. Un cop recollit el material i les propostes escèniques aportades pels alumnes (fotografies, vídeo, text, cançons, exposicions, teatre mut, slow motions...), la companyia va posar en comú tot el procés creatiu. "Construïm una dramatúrgia col·lectiva", relata Manero, que diu que "s'escullen els fragments que interessen i es van provant a escena" per cosir l'espectacle. L'alumat va quedar dividit en cinc comissions, segons les preferències de cadascú. Un d'aquests grups, format per 23 alumnes, és el que ha optat per pujar a l'escenari i representar la resta de companys en una representació única aquest divendres a les vuit del vespre al centre d'arts escèniques El Canal de Salt. L'obra "bàsicament parla d'ells i elles mateixes, de qui són i també de l'institut on s'estan cada dia moltes hores asseguts en cadires compartint barracons", relata Manero. I és que a banda de permetre'ls expressar-se, la posada en escena denuncia que "fa quinze anys que aquest centre està així i demana un canvi". De cara a l'estrena, un altre dels alumnes que han escollit interpretar l'obra, Alain Vázquez, reconeix que "hi ha bastants nervis perquè és una obra de Temporada Alta, que és un festival de prestigi, i volem que surti bé". Aquest matí, l'alumnat ha estat assajant a l'escenari on presentaran l'obra davant del públic. José y sus hermanas és un col·lectiu de cinc creadores amb seu a Barcelona que neix el 2017. Presenten una proposta escènica, multidisciplinària i de contingut polític i social. A banda de la producció d'espectacles, entre els quals destaquen 'Explore el jardín de los Cárpatos (TA20)', 'Bancos Regalan Sandwicheras y Chorizos' o 'Arma de Construcción Masiva', també han iniciat una línia pedagògica amb tallers per infants i joves. A Tempo A Tempo, Arts i Formació és el projecte central que, creat per la Fundació La Ciutat Invisible l'any 2017 amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, vehicula el compromís educatiu de Temporada Alta i té com a objectiu formar una ciutadania crítica que participi activament de la vida cultural del territori. Una de les accions que s'impulsen és 'Crea el teu projecte', una iniciativa que fomenta la residència d'artistes al mateix temps que dona suport artístic i pedagògic a escoles i instituts perquè professionals de les arts, la cultura i l'educació treballin conjuntament. Des del 2017, hi han participat més de 22.000 estudiants i 2.500 docents d'escoles i instituts de Girona i Salt. Al llarg de les diverses edicions del projecte, s'han creat sis produccions. El primer espectacle va ser 'Mai més set, mai més gana!' interpretat per 300 alumnes de primària de l'Escola La Farga l'any 2017. L'han seguit 'El vent és això' (INS Santiago Sobrequés, TA18), 'Silencis' (Escola El Bosc de la Pabordia, premi Escola Creativa), 'El cos es cola' (Institut Salvador Espriu, TA18), 'Correu Brossa' (Escoles El Gegant del Rec, La Farga i l'Esculapi de l'Escala, TA19) i 'El Conta-contes' (Escola Pia de Salt, 2020-21).