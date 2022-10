La setzena edició del premi Quim Masó per a projectes teatrals ha reconegut Els ossos de l’irlandès de Víctor Borràs Gasch, una peça que parla de tres amics que veuran desenterrar secrets que creien oblidats en un dia en què plou com feia anys que no plovia. El muntatge de la companyia Teatre Nu estarà dirigit per Xavi Ricard i interpretat per Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas.

La proclamació del projecte guanyador, que rebrà 20.000 euros per aixecar l’obra que s’estrenarà al Temporada Alta del 2023, es va fer ahir al vespre a la sala La Planeta de Girona en un acte obert presentat per l’escriptor Josep Maria Fonalleras. D’entre les dinou propostes presentades al premi, Els ossos de l’irlandès competia amb dues propostes finalistes més: L’Ada Colau (es) compra un pis a Passeig de Gràcia de Sixto Paz Produccions i No estàs sola de LaLula. El Quim Masó és l’únic premi a Catalunya que finança i impulsa la producció i exhibició de muntatges de text en català. Després de les col·laboracions històriques del premi amb el Festival Grec i el Teatre Nacional de Catalunya, en aquesta edició el premi es troba en un any de transició mentre es treballa per trobar una nova col·laboració que permeti ampliar tant l’exhibició de la proposta premiada com la dotació econòmica. Els ossos de l’irlandès pren el relleu al guanyador de l’any passat, Bonobo, un espectacle escrit i dirigit per Josep Julien que gira entorn dels atemptats de la Rambla i que s’estrenarà l’11 de novembre a El Canal de Salt.