L'escriptor i teòleg Agustí d'Hipona va escriure fa més de 1.600 anys 'Confessions', un llibre de memòries i de pensament en el qual l'autor narra les seves vivències, reflexions i el retrobament amb la fe cristiana. Temporada Alta aproparà a l'espectador una adaptació del text, realitzada per Raül Garrigasat i llegida per l'actor Joan Carreras. Garrigasait, qui ha manifestat l'enorme qualitat literària de l'obra, ha destacat que el llibre va canviar «la manera d'entendre la condició humana». 'Confessions de Sant Agustí', que és una producció del Festival Clàssics i Temporada Alta, s'estrena aquest divendres a l'interior de la Catedral de Girona i es podrà veure de nou el diumenge 23 d'octubre.

Garrigasait ha manifestat que el llibre va canviar la manera d'entendre la condició humana i d'explicar-nos a nosaltres mateixos: «És el primer llibre de gran ambició literària que entén que la vida d'una persona no són simplement els fets externs com les guerres i batalles o les idees abstractes, sinó també la història dels conflictes interns, passionals i filosòfics». L'escriptor ha assenyalat que si actualment parlem de les nostres angoixes i conflictes interns és perquè van existir les 'Confessions' de Sant Agustí'. Considera que a banda de l'experiència estètica del text, hi ha un reconeixement a Sant Agustí perquè fa setze segles va parlar de les passions humanes d'una manera molt familiar. «Va inaugurar un món que és el nostre», ha afegit.

L'encarregat d'adaptar el text ha apuntat que no ha fet una reescriptura de l'original, sinó que totes les frases que llegirà Carreras són de les 'Confessions'. «Totes les paraules provenen de les 'Confessions', no és una obra nova sinó una adaptació i hem intentat que s'entengui tot el recorregut biogràfic, des de la infantesa fins a la conversió». També ha apuntat que, tot i la retallada del text original, han intentat que hi hagués «prou densitat filosòfica i reflexiva. No volíem que el text quedés despullat de pensament». De fet, ha indicat Garrigasait, han intentat recollir els moments filosòfics en què Agustí d'Hipona es planteja noves preguntes com per exemple què és el mal i si aquest existeix o no.

Carreras

Joan Carreras ha descobert el pensador gràcies a aquest projecte. A l'actor li ha cridat l'atenció la manera com Sant Agustí arriba a Déu: «La seva manera d'arribar-hi és des de la curiositat i la saviesa i des d'un lloc molt conscient» i no, des d'una imposició. «Amb aquest Déu jo hi podria participar perquè és molt pur i no és un Déu imposat». Carreras ha defensat les lectures dramatitzades. «És una manera d'expressar-nos com a intèrprets o dramaturgs», ha recalcat.

De fet, Salvador Sunyer, director artístic del Temporada Alta, ha insistit en el fet que el muntatge és una lectura i que qui hi vagi veurà «a Joan Carreras, un faristol i un llum». Simplement, es tracta d'escoltar enmig d'aquest imponent marc a la Catedral de Girona. L'obra també es farà el 10 de novembre a Sant Felip Neri de Barcelona en el marc del Festival Clàssics.