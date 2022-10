El Gremi d’Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i el suport de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, Adetca, ha posat en marxa l’acció ‘Gaudim junts del teatre’, per fomentar i complementar l’assistència a les produccions teatrals que tenen lloc a Barcelona, amb la possibilitat de dormir en un hotel de la ciutat la mateixa nit de l’espectacle, amb condicions econòmiques especials per als seus espectadors. Aquesta campanya serà vigent fins al 27 de novembre de 2022.

En la iniciativa hi participen 78 hotels de Barcelona que aplicaran, la mateixa nit que se celebri l’espectacle, un descompte del 15% respecte al preu de l’habitació. Aquestes reserves s’hauran de fer directament amb l’hotel i, en cap cas, seran acumulables a d’altres que apliquin els allotjaments.

L’objectiu de la campanya és «acostar i dinamitzar sectors tan importants per a la ciutat com el cultural i l’hoteler» i animar l’espectador a «viure una experiència cultural i d’oci molt completa a un preu ajustat», assenyala el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos.

¿Com es pot disfrutar de la campanya?

Els espectadors que vulguin disfrutar d’aquests avantatges, hauran d’acreditar en el moment de la reserva hotelera l’assistència aquell mateix dia al teatre amb la seva entrada –en format físic o en PDF– i presentar-la en el moment del check in. Totes les reserves s’hauran d’efectuar per via telefònica o a través d’‘e-mail’, i seran vàlides les entrades per a qualsevol producció teatral que tingui lloc a les diferents sales de la ciutat.

Tota la informació es pot trobar a la web mesqhotels.cat/gaudim-junts-del-teatre i els hotels adherits a aquesta campanya també es poden consultar amb el ‘hashtag’ oficial #gaudimdelteatre, mitjançant l’app gratuïta «Diskover», una aplicació que, en temps real, connecta els ciutadans amb el seu entorn, la seva cultura i les seves activitats.