La catedral de Girona es va estrenar ahir com a escenari de Temporada Alta amb una lectura dramatitzada de les Confessions de Sant Agustí. Joan Carreras va ser l’encarregat de posar veu a un dels textos claus del cristinisme, escrit per Agustí d’Hipona fa 1.600 anys i adaptat per Raül Garrigassait per a l’ocasió. Amb només l’ajut d’un faristol i d’un llum i el breu acompanyament d’un orgue, Carreras va intentar decodificar les paraules del savi africà fent un recorregut des de la seva infància i fins a la conversió, sense oblidar les seves reflexions.