L’exposició va en la línia engegada el museu fa uns anys d’incorporar la perspectiva de gènere i reivindicar les artistes, bé sigui amb la participació en projectes col·lectius, com els que s’impulsen des de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, bé sigui a través de recerques i exposicions concretes, com la mostra que l’any 2017 es va dedicar a Olga Sacharoff, també comissariada per Norandi, o la que el 2018, comissariada per Glòria Bosch i Susanna Portell, va servir per redescobrir la pintora Mela Muter.

Va ser arran d’aquesta exposició que va néixer la idea d’aprofundir en les artistes vinculades a la revista Feminal, en la qual s’havia referenciat Mela Muter i una bona colla de noms de dones artistes, catalanes i estrangeres, de les quals se sabia, se sap encara, ben poc. L’exposició que ara es presenta és fruit de l’encàrrec de recerca realitzat fa dos anys a la historiadora de l’art Elina Norandi. La tasca de rescatar les artistes de l’oblit és ingent, i per això el Museu es va plantejar acotar el temps, un decenni, i l’espai, el de la revista, per fer tan sols un curt tram del camí que encara queda per al rescabalament complet de totes elles.