El Modern estrena un viver de creació audiovisual i digital

Replicar el model d’èxit del centre de creació musical de la Marfà, però aplicat al món audiovisual i digital, amb especial atenció per a la creixent indústria del videojoc. Aquest és el principal objectiu d’un nou espai que aspira a convertir-se en «un centre de referència a tot el territori de creació, exhibició i difusió digital i audiovisual», segons va apuntar ahir al migdia, en una roda de premsa, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que també va recordar que aquest projecte és el fruit d’un projecte impulsat amb els diners injectats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El Modern. Centre Audiovisual i Digital vol esdevenir amb el temps un pols d’atracció, promovent la creació de noves empreses i la professionalització especialitzada d’aquests àmbits per evitar la fuga de talent i la manca d’oportunitats d’aquests sectors en el territori. Per aquest motiu es portarà a terme un programa d’impuls als sectors audiovisual i digital que es vincularà tant amb el sector creatiu i empresarial com amb els equipaments formatius especialitzats de Girona i el seu entorn. Les instal·lacions compten amb un plató, una sala annexa i un estudi dedicat a la postproducció d’imatge. A més a més, tenir el cinema Truffaut en el mateix edifici comporta un gran valor afegit, tal com va voler realçar Madrenas.

Per la seva banda, el vicealcalde Quim Ayats va voler destacar que amb l’entrada en funcionament d’aquest nou equipament s’enceta «un nou capítol d’un projecte molt ambiciós», en referència al llarg procés de transformació que ha viscut l’antic Cinema Modern, propietat municipal des del 2001, fa 21 anys, i encara amb molt per construir. «Aquesta és una aposta que té més sentit que mai. El sector audiovisual i digital cada vegada serà més clau» va afegir. Facultar l’accés del públic a les noves estructures digitals, reforçar el teixit cultural de la ciutat i promoure un desenvolupament econòmic sostenible són, segons Ayats, els tres principals eixos sobre els quals ha de bascular el nou centre.

«Aquesta iniciativa té un gran potencial i un talent creatiu i artístic digital de referència internacional. La posada en marxa de GameGi i el projecte d’El Modern és l’evidència que les comunitats formatives i professionals vinculades al videojoc i a la cultura digital de Girona gaudeixen d’un bon estat de salut» va destacar la directora general d’Innovació i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya, Marisol López.

La diputada de Programes Europeus de la Diputació de Girona, Montse Mindan, també va posar en relleu la importància que el nou equipament pot tenir en la dinamització de l’activitat cultural i econòmica per al territori. «El projecte ha d’esdevenir una eina de coordinació i foment de les arts, per tal d’impulsar les indústries culturals i creatives com a eix vertebrador d’especialització econòmica» va afirmar.

La posada en marxa del Centre Audiovisual i Digital, que ja compta amb un nodrit grup d’empreses i creadors que hi desenvoluparan els seus projectes, comporta el tancament de la primera fase de la reforma del Modern. Madrenas va reconèixer que al llarg dels quatre anys que han passat des de l’inici de la reforma de l’edifici, l’equip de Govern ha hagut de «refer» el projecte «amb nous enfocaments». La segona fase, la de l’antiga sala A, que té el sostre enderrocat, preveu dotar la ciutat de més espais per a la creació d’arts escèniques, amb perspectiva immersiva. No obstant això, l’alcaldessa es va negar a posar data a l’inici de les obres d’aquesta segona fase.