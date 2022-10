La segona sala del Truffaut obrirà en unes setmanes

El projecte de reforma de l’edifici Modern té en el cinema Truffaut una de les seves joies principals. El juliol de 2021, després de dos anys d’obres a l’edifici que van provocar que s’hagués de traslladar temporalment als cinemes Plaça, el Truffaut va tornar a casa, amb un nou accés, pel carrer Nou del Teatre, i pendent d’obrir una segona sala. L’espera ja acumula un any de retard. Se l’esperava primer per la tardor passada, després pel primer trimestre de 2022, tot seguit per abans de l’estiu i ara, segons el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, l’obertura es podrà fer en «les pròximes setmanes». No va entrar en més detalls.

Aquesta segona sala permetrà diversificar la programació del cinema, gestionat pel Col·lectiu de Crítics de Girona, i ampliar l’oferta. El Truffaut acull cicles de la Filmoteca i sessions especials que amb l’obertura de la sala 2 no interferiran amb la programació comercial habitual. Aquesta setmana, per exemple, al cinema municipal s’hi pot veure la nova pel·lícula d’Isaki Lacuesta, Un año, una noche, i també Girasoles silvestres, de Jaime Rosales. L’actual etapa del Truffaut va arrencar el 17 de novembre de l’any 2000, amb la preestrena de la pel·lícula d’Arturo Ripsten Así es la vida. Des de llavors, el Col·lectiu de Crítics de Girona, que ja s’havia constituït com a associació cultural, s’ha responsabilitzat de la gestió del cinema. De fet, aquest col·lectiu continuarà gestionant el Truffaut almenys durant els propers dos anys. El passat mes de març, l’Ajuntament va adjudicar per Junta de Govern Local el contracte de dinamització de l’equipament a favor d’aquesta associació, que s’encarrega de la programació, dinamització i gestió del servei públic municipal de cinema.