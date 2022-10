La cantant Alícia Rey obre la quarta edició dels Concerts a Cegues

Com un joc a dues bandes, amb nervis, misteri i emoció. La cantant i compositora Alícia Rey, vocalista de l’extingit grup terrassenc Sense Sal, va ser la primera sorpresa, ahir al vespre al Claustre de la Catedral, de la quarta edició dels Concerts a Cegues, el festival organitzat per la promotora gironina La Tornada que ofereix concerts de petit format en espais singulars de Girona. Acompanyada damunt l’escenari d’una violinista i tres coristes, Rey va presentar Liminal, un debut en solitari, publicat el passat mes de maig, en el qual la jove cantautora explora sonoritats com el pop de tall independent, l’ambient o el folk més melòdic.

«La curiositat ven molt i això de veure a un artista secret a molta gent li agrada. Però també entenc que moltes persones acaben venint perquè confien en el projecte» explica Pau Planas, director artístic d’un projecte que va néixer el 2019 «com un experiment». I és que la filosofia d’aquesta proposta, ja plenament consolidada i que enguany ha arrencat amb més del 70% de les entrades disponibles ja exhaurides, es basa en aquest fascinant joc de misteri en el qual, seguint els esquemes d’una cita a cegues, l’organització assenyala un lloc, un dia i una hora i l’espectador ha de córrer el risc i aventurar-se a deixar-se sorprendre.

«Sempre diem que el primer any era molt arriscat, però, a mesura que anem celebrant edicions, cada vegada ho és una mica menys, perquè la gent no sap qui vindrà, però sí qui ha vingut i, per tant, es pot fer una idea de quina línia artística seguim» afegeix Planas sobre un cicle de concerts que en altres edicions ha comptat amb la presència d’artistes com Judit Neddermann, Lluís Gavaldà, Mazoni, Anna Ferrer o Germà Negre. «Són propostes molt diferents, algunes més emergents i altres més consolidades, això no obstant, totes molt singulars» rebla el director artístic dels Concerts a Cegues.

Un joc a dues bandes

Una cosa és que els espectadors estiguin disposats a pagar per veure un concert sorpresa, però és fàcil pensar que quan un cantant o grup es troba presentant un disc en una gira, potser no es mostrarà disposat a arriscar-se. «Quan els ho has d’explicar és un moment divertit. Pels artistes també és arriscat, perquè ells normalment actuen davant un públic que ja els coneix. I en aquests concerts no és així. Generalment la resposta és molt bona, perquè els motiva molt aquesta experiència. És com un parèntesi dins de les seves gires» explica el responsable d’una programació que, any rere any, combina artistes consolidats amb talents emergents i amb futur. «A nosaltres ens fa il·lusió veure com artistes més consolidats com en Lluís Gavalda o la Judit Nedderman s’ho prenen amb moltíssimes ganes».

Un dels factors claus d’aquest singular festival és, sens dubte, l’escenari. El Refugi Antiaeri, la plaça de les Sardanes, els Banys Àrabs, el Museu del Cinema, el Palau Caramany, la Cova de la Volta i la presó del Museu d’Art seran, al costat del claustre de la Catedral que va acollir ahir la inauguració, els escenaris per on passaran els set artistes restants d’aquesta edició, que finalitzarà el 27 de novembre. «M’atreviria a dir que més del 50% de la proposta és l’espai. Perquè al final és un dels factors que més convencen a la gent. Els concerts dels espais més singulars són els primers a volar» apunta Planas. Al costat de l’inaugural, enguany ja han exhaurit entrades els concerts programats als Banys Àrabs (12 de novembre), el Palau Caramany (20 de novembre) i la presó del Museu d’Art (27 de novembre).