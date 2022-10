Carla Simón presenta a Lleida el llibre de la pel·lícula «Alcarràs»

Carla Simón va presentar ahir a Lleida el llibre de la pel·lícula «Alcarràs». Ho va fer al Cafè del Teatre acompanyada del coautor del guió, Arnau Vilaró, amb qui va repassar com es va gestar l’exitosa pel·lícula i va compartir algunes anècdotes del procés creatiu i del rodatge. El llibre «Alcarràs. Una història sobre la terra, la pagesia i la família» (La Magrana) es va publicar el 17 de juny i inclou el guió original del film, en què apareixen escenes inèdites que van quedar fora del muntatge final, i narra com es va concebre la pel·lícula, des de com es va pensar fins al rodatge a través de les explicacions de la seva creadora Carla Simón. Una de les curiositats del guió és que conté escenes que van quedar fora del muntatge final i que ara el lector pot descobrir a través d’aquest llibre. En la presentació els autors van posar l’exemple d’una escena en què la família protagonista busca una vaca, la vaca Margarida, i que van decidir treure del muntatge final perquè malgrat que «en el guió funcionava», van considerar que «a la pantalla no s’entenia». L’escena es va descartar malgrat que un dels plans és el que es va utilitzar per al pòster de la pel·lícula.