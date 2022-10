La Catosfera tanca la 14a edició batent rècord d'assistència amb més de mig miler de participants. La programació, que va engegar aquest dijous passat i s'ha repartit entre diferents ubicacions de Girona, s'ha encarat a fomentar la creació de continguts a les xarxes en català entre els joves. Ho ha fet presentant les tendències digitals del moment. Les propostes que més públic han aglutinat, tant presencialment com en línia, han estat les partides d'esports electrònics en directe, els podcasts en viu o la gran final de gira de Tindercat - un projecte de tres joves emprenedors amb més de dos milions d'interaccions a Twitter-, que s'ha disputat a la Sala La Mirona aquest dissabte al vespre en l'acte de clausura batejat com 'Futur Fest'.

De fet, aquest esdeveniment que ha presentat projectes que són tendència de la xarxa transformats en espectacles en viu ha estat una de les grans novetats d'enguany. A part d'assistir al gran final de gira de Tindercat, s'hi ha pogut veure La Rostida -un nou format d'humor amb Marc Sarrats i Manel Vidal, dissenyat per La Fera i Lo Memefest- i el directe dels podcasts Berícid Sulfúric -guanyador del Premi Sonor de LA MIRA i Catalunya Ràdio a millor podcast de ficció- i Tardeo de Ràdio Primavera Sound amb la col·laboració de Salsa Romesco de Bunyol TV.

A més, l'Auditori Josep Irla ha acollit la primera edició de La Copa Lleona E-sports Girona, un torneig organitzat per Gamesports electrònics Lleida de League of Legends, un esport electrònic que va enfrontar en viu els dos equips de la ciutat: Suc De Kul i Família Iogurt. Els assistents no només van poder veure el partit en directe, sinó que també van sentir-ne la retransmissió de la mà de càsters professionals: Marc Àlvarez (Hobb), Aniol Novas (Anovas) i Marc Sallan (Sallanman).

La jornada ha tornat a aterrar al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Una iniciativa que es va iniciar amb èxit durant l'edició anterior i que, de nou, ha creat al nucli empresarial de Girona un espai d'intercanvi d'idees i projectes emprenedors. Apostant pel lideratge de les dones, l'espai ha acollit la jornada Dona TIC. L'esdeveniment ha recollit la veu de dotze gironines referents en el sector que han intercanviat opinions i experiències sobre la situació i els reptes del sector.

Un altre dels temes tendència ha estat la seguretat digital centrant-se en el cas Pegasus. Per parlar-ne, la Catosfera ha convidat al president de la Fundació.cat, Genís Roca; la CEO D'onBRANDING, Selva Orejón; el director de la Fundació Nord, Joan Matamala i el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Oriol Torruella, en un debat moderat per la directora i presentadora del programa Popap de Catalunya Ràdio, Mariola Dinarès. També el responsable de Cultura de CIC4CYBER de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Moré, ha ofert als assistents una formació sobre hàbits cibersaludables.

En paral·lel, la jornada ha tornat a apostar per programar activitats pels estudiants dels instituts de la zona. En aquesta línia, s'ha fet un taller en format de 'kahoot' de l'influencer de la Fundació .cat, Albert Roig; una partida d'esports digitals on els estudiants han pogut posar-se en la pell d'un càster o d'un jugador professional; la creació d'una peça musical de la mà dels socis de Mortensen Josep Maria Ganyet i Quico Domingo i han presenciat el programa presentat per Mariola Dinarès, el Popap de Catalunya Ràdio, en directe.

Finalment, i amb l'objectiu de crear un espai enfocat a un públic especialitzat, s'ha celebrat el SEO Day, un conjunt de ponències dedicades al posicionament web. Les xerrades han estat conduïdes per l'equip de Doble SEO, Eva Olivares i Xevi Sañé, i han comptat amb la participació d'alguns dels professionals del sector més rellevants a escala internacional: Estela Franco, experta en SEO; Pedro SEO, youtuber i consultor; David Carrasco, SEO i CEO d'Unancor i Webmaster; i Sara Fernández, consultora SEO internacional. El SEO Day ha acabat amb l'emissió en directe d'un podcast especialitzat en el món digital: Backstreet voice.

El director de la Catosfera, Joan Camp, considera que aquesta edició ha destacat «per posar el focus en un públic jove molt actiu a les xarxes i que val la pena que estigui absolutament informat de les tendències i li puguem proporcionar un espai per viure-les en persona». I ha recordat que tota l'activitat de la Catosfera podrà recuperar-se en línia a través de la web pròpia a partir de la setmana vinent.