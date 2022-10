El fulgor d’una joia literària sobre la vida interior de la pintura

Cal tenir molt de valor per fer volar una novel·la des del punt de vista d’un quadre. Com ho sents. Azul noche és una obra escrita en gran mesura a partir del que narra Blue Poles, de Jackson Pollock: desapareixen les distàncies entre art i espectador, entre qui crea i qui observa. Angela O’Keeffe aconsegueix una fusió de pensaments, emocions i misteris dibuixats amb traç poètic i embolicats per pinzellades vigoroses i delicades en una harmonia que no trontolla en cap de les seves 150 pàgines. L’autora d’aquest prodigi travessa el mirall de la realitat, gairebé com una Alícia al reflex de les meravelles, i s’endinsa a les profunditats de l’expressionisme abstracte representat per un quadre obert a infinitat de vies d’impressió. El veiem néixer el 1952. Veiem com creix des de Nova York fins a Austràlia, quan el govern el compra. I s’aixeca una polseguera que transcendeix els marcs de l’art. Poètica i poètica, en agresta comunió.

Però Azul noche no només respon a aquest plantejament audaç. És, a més, la història d’una estudiant d’art en hores baixes que connecta amb l’obra de Pollock amb una vehemència que té molt de naufragi, potser de salvació. Alyssa, com s’anomena l’exploradora del món Pollock, manté una relació amb l’obra de l’artista que va més enllà de l’aspecte purament acadèmic. Hi ha tants perquès per investigar... Les raons de l’afany destructiu, amb senyals de violència com a rastres de fúria acumulada. L’enllaç conflictiu i desafiador amb la seva dona, Lee Krasner (artista, com ell). I la conclusió brutal de l’accident de trànsit que va marcar el final.

Amb aquests elements, O’Keeffe construeix una peça d’orfebreria narrativa on cada paraula és essencial, com aquests quadres en què no falta ni sobra una pinzellada. L’art com a inspiració no només de creadors, també dels que els observen. L’art que, de tant en tant, va ser capaç d’alterar la vida d’una societat. Aquest art imprescindible, de fondària i ressonàncies sense límits.

Tot comença amb algú que bolca la pintura d’una llauna sobre el terra. Atenció: creador en moviment. És guia a la recerca d’un horitzó, és horitzó a la recerca d’una guia que desitgi somnis comuns. Podria contemplar-se la novel·la com un poema en prosa on les paraules enfilen sentiments («Som silenci») i els gestos es fan eloqüents en la seva cal·ligrafia més íntima. Un lampista va anomenar els seus quadres «mapes de carretera fets pols». Aquell autor de «mapes» va ser considerat una vegada el més gran pintor viu dels Estats Units. Amb Blue Poles va aconseguir alguna cosa més que pintar un quadre: el va omplir d’història interior. De vida. Per això l’obra pateix por, desencís, tristesa, se sent abandonada en el seu periple d’un lloc a l’altre, amb el «pare» absent. Necessita que la mirin, no només que l’admirin. Que vegin la seva ànima i llegeixin-hi.

Com viu una pintura, que va arribar a ser la més cara del món al mercat modern? La novel·la ajuda a respondre una pregunta que s’han fet poques persones. Potser cap. El pes de l’ambigüitat, el dolor de l’absència de pertinença i la manca de sensibilitat envers allò que es representen converteixen els viatges del quadre en una autèntica aventura, en què no falta ni l’ingredient del captiveri en un magatzem. «No estiguis gaire segur que la narradora és la narradora», adverteix el llibre. No hi ha certeses, no. El misteri batega a cada pàgina. A cada plec de la vida interior d’una obra que ens parla, provoca i entén. «Un quadre comença abans de començar»: també un llibre quan es converteix en una invitació a comprendre enigmes com ara el dolor que pot ser meravellós.

«La història és una arna; el seu destí és la llum». O’Keeffe es dirigeix cap a la llum sense desviar-se de cap ombra de Pollock encara que accepta que «el passat es podia canviar, no era immòbil». Màxim quan s’és «esclau del futur». El diàleg entre pintura i exploradora és fèrtil, còmplice, irresistible.

Quan el quadre passa el testimoni de la narració a Alyssa, la novel·la esdevé més analítica (sobre l’art, sobre la política, sobre l’amor i el matrimoni) i reflexiva (sobre la pròpia vida i les seves circumstàncies, amb rescats vitals i paraules lluitadores ). Viure és saber: després de la lectura d’aquesta joia literària sabem més de Pollock, de la seva vida i del seu art, del seu quadre immortal i de l’Art amb majúscules. Si «l’escriptura és un secret explicat abans d’hora», el que ha fet l’autora amb la seva novel·la és avançar-se a tot i tothom per revelar-nos el que hi ha darrere del llenç de l’existència i convidar-nos a reconèixer que «en l’art, la mort és vida». I el món encara és més ple. Impossible no creuar el llindar de la darrera pàgina sense un calfred de (re)coneixement. Creure, crear: ens hi va la vida.