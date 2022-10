L’Escola de Circ arrenca a Salt posant en valor aquesta disciplina

L’Escola de Circ del Gironès ja és una realitat. El Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona ha inaugurat aquest cap de setmana l’Espai de Circ Les Guixeres de Salt, que esdevindrà la primera escola d’aquesta disciplina de Salt i Girona gràcies a la col·laboració entre el mateix Col·lectiu, l’Ateneu Popular Coma Cros, el Centre d’Arts Escèniques El Canal i l’Ajuntament de Salt.

«Un els objectius principals és utilitzar la cultura com a element transformador. Actualment, Salt s’ha quedat amb l’estigma, però té diferents cultures que conviuen en el territori. A partir del circ com una disciplina escènica que és visual, transversal i atractiva creiem que és una disciplina que ens pot facilitar que molta població pugui començar i endinsar-se o explorar el circ», exposa el gerent del Centre d’Arts Escèniques El Canal, Xavier Díaz, que subratlla la voluntat continuista del projecte. Un fet amb el que coincideix el Coordinador de l’Ateneu, David Martos: «El col·lectiu ha de ser el governant del projecte, però penso que és sòlid perquè tenim a l’administració implicada i a un equipament de fàbrica de creació amb un agent comunitari com l’Ateneu».

«El circ durant molts anys a Girona ha reivindicat tenir un espai on cohesionar esforços i mostrar els seus projectes, relacionar idees, tenir espais per treballar i desenvolupar els projectes... Això també dona resposta a aquesta demanda i és una oportunitat on podem estructurar espais i on els professionals també tinguin aquest lloc de creació. És un projecte que neix ara, que té un objectiu a mig-llarg termini, amb intenció de llarg recorregut i entre tots veurem com podem fer que això sigui continuador i tingui èxit per a tothom, conclou el Díaz.

En aquest mateix sentit es manifesta el representant del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona, Aram Pou, que també reivindica la voluntat d’acostar el circ a la ciutadania així com la importància que aquesta disciplina té dins el sector cultural. «Després de la col·laboració amb l’Ateneu i El Canal, doncs finalment s’ha materialitzat en l’escola de circ. Volem que sigui un lloc on es puguin generar espais de trobada i d’aprenentatge», exposa l’artista, que afegeix que «és important que es reivindiqui la professionalitat i també el seu ús. En aquest sentit, el circ és una professió i és un motor rellevant dins el sector cultural. També és un sector econòmic, té rellevància per tant pensem que tot el territori es pugui repartir i, per tant, que la comunitat també pugui funcionar bé a nivell de Girona».

Presentació en societat

La iniciativa s’ha presentat en societat aquest cap de setmana amb activitats per a tots els públics. Divendres va acollir una xerrada amb un entrenament obert. Ahir, es van realitzar tallers matinals d’acrobàcies aèries de la mà de Gaia Panero i Ginés Belchi. Les activitats inaugurals van continuar a la tarda amb una taula rodona sobre circ i un espectacle a càrrec de la companyia Sputniks. Aquest matí les activitats continuaran amb un espectacle de circ infantil gratuït (10 hores) i obert a tothom. Finalment, l’espectacle «No tan sapiens» al centre d’arts escèniques de El Canal, tancarà el programa d’actes. L’escola ja ha arrancat motors i els interessats poden consultar l’oferta de tallers, cursos i activitats a la pàgina web de l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt (ateneucomacros.cat).