Pep Gimeno Botifarra, Anna Ferrer i l’espectacle Les Eines del Cor Jove Amics de la Unió són les tres primeres propostes confirmades de la sisena edició del festival Càntut, que se celebrarà a Cassà de la Selva del 18 al 20 de novembre.

El festival dedicat a les cançons de tradició oral presentarà tota la programació a finals de mes, però ja ha avançat que s’hi podrà veure el recital Parenòstic de la menorquina Anna Ferrer, una actuació de Pep Gimeno Botifarra i Les eines, un espectacle que uneix les cançons de treball al camp interpretades pel Cor Jove Amics de la Unió i l’electrònica de David Soler i Marcel Bagés. Les entrades pels tres concerts es posen a la venda aquest dimarts a les 10.

D’altra banda, per commemorar el centenari de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, enguany el festival comptarà amb diverses activitats. Durant tot el cap de setmana, es podrà visitar l’exposició 100 anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya a Can Trinxeria i hi ha previstes dues presentacions.

Una anirà a càrrec del filòleg i estudiós de la cultura popular catalana Salvador Rebés, que explicarà la vessant més humana i les anècdotes més rellevants d’alguns dels materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya recollits a les comarques gironines, i l'altra la protagonitza el doctor en Antropologia Social i Cultural Jordi Tomàs, que oferirà una presentació sobre les missions de recerca a les comarques de la Selva i la Garrotxa que van realitzar Joan Llongueres i Joan Tomàs (avi del mateix Jordi Tomàs) l’estiu del 1922.