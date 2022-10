C. Tangana, el debut de l’any com a actor a «Un año, una noche» d’Isaki Lacuesta

Diu C. Tangana que el que més li agrada són les etapes de canvi. Qui sap si una etapa, però un canvi o, si més no, una novetat en la seva trajectòria sí que és el seu debut com a actor a Un año, una noche, la pel·lícula d’Isaki Lacuesta sobre la tragèdia del Bataclan. L’artista madrileny (32 anys), ja molt més que un raper musical, participa amb un paper petit en el projecte més ambiciós del director gironí, que es va estrenar divendres. Pucho (mot amistós d’Antón Álvarez, C. Tangana) forma part d’un repartiment que compta, entre altres, amb actors com Nahuel Pérez Biscayart, Nóemi Merlant, Natalia de Molina i Enric Auquer.

Lacuesta (47 anys), sempre atent al que es cultiva a la música, feia temps que l’atreia C. Tangana. «Quan veia els seus videoclips i les seves intervencions em venien ganes de filmar-ho. Em pensava que tenia dots d’actor», exposa el director a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editor del Diari de Girona. Però, explica, un dia va veure clar el seu potencial: el dia que va presentar a Operación Triunfo la cançó Un Veneno: «Esperaven que fes un trap per fer-se el modern i va aparèixer cantant un bolero, i em va semblar una actuació hiperprecisa, molt justa», diu Lacuesta. Aquesta actuació de Pucho va ser sonada pel musical (la gent encara no el veia amb un vestit que no fos el de raper) i pel teatral (va abandonar l’escenari sense acomiadar-se). «A internet la gent deia que semblava que estigués drogat i, en canvi, a mi em va semblar una actuació mil·limètrica», recorda el cineasta. Temps després, ja en plena feina d’Un año, una noche, a Lacuesta li faltava un actor per interpretar el germà del protagonista. «M’havia quedat aquest desig penjat [el de treballar amb C. Tangana]. I va treure un videoclip nou i vaig veure que fins i tot tenia una semblança física amb Nahuel... Així que el vam trucar pensant que diria que no, i va acceptar», recorda. I així ha estat: el cantant apareix en diverses escenes de la pel·lícula quan el personatge de Nahuel Pérez va a allò que sembla ser un poble de la serra madrilenya. El director destaca «la curiositat» de C. Tangana -que sempre ha expressat la seva afició pel cinema- durant el rodatge i les ganes d’«absorvir» de tothom. El cineasta rememora que li va passar una cosa semblant quan va rodar amb Albert Pla. «Preguntava fins i tot pels objectius amb què rodàvem», diu del cantautor. C. Tangana és l’últim (per ara) dels músics que han fet el salt a la pantalla. Fa unes setmanes, per exemple, el raper Ayax tornava al cine amb Rainbow, de Paco León, després de debutar amb Hasta el cielo (2020). Però el camí a la inversa, de la pantalla a la música, també comença a estar concorregut. Jaime Lorente, Aron Piper, Dora Postigo... són populars actors que tenen vida pròpia a la música. O la Jedet, triomfadora amb la sèrie Veneno, que precisament acaba d’estrenar disc. Lacuesta té clar que, en el cas de Pucho, la seva carrera a la pantalla no s’acaba aquí: «Estic convençut que actuarà en més pel·lícules». I afegeix sobre la freqüent cruïlla de camins entre cinema i música: «M’agrada la idea de convertir músics en actors i actors en músics. En general, crec que els músics estan molt acostumats a la disciplina, no tenen por dels públics i saben reaccionar al que passa davant seu». Un año, una noche es va estrenar divendres en 116 cinemes d’Espanya i ho ha fet fora del Top-10 del rànquing de taquilla que lidera Black Adam.