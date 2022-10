Les naus de les Guixeres, a l’Ateneu Coma Cros de Salt, han acollit durant tot el cap de setmana els actes de la inauguració de la primera Escola de Circ del Gironès. Ahir es va cloure la celebració amb una sessió de circ en família, gratuïta, per a petits i grans. Aquesta activitat es repetirà mensualment durant tot el curs, segons van explicar els promotors, amb la col·laboració de Contaminando Sonrisas. L’espectacle No tan Sapiens, de la companyia Non Sin Tri, al Canal, va posar el punt i final a tres dies d’activitats, xerrades i propostes vinculades al circ.