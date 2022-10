El Cercle Artístic Palamós celebra els 40 anys amb un ampli ventall de propostes

La Costa Brava i pobles com Palamós són indrets ideals per plantar el cavallet, els estris pertinents, observar el meravellós entorn i deixar que el talent i la inspiració dels artistes facin la resta. Paisatges com la badia palamosina amb les espectaculars postes de sol que es poden admirar des de la Plaça Murada, les cales com S'Alguer, Cala Estreta o les platges de La Fosca o Castell, són un regal per aquelles persones dotades d'un privilegiat talent que els permet poder plasmar sobre una tela allò que la resta de mortals només podem observar.

La cuina com a vehicle cultural Molts pintors i pintores que han gaudit dels paisatges del municipi han passat pel Cercle Artístic de Palamós, una entitat que es va fundar el 22 d'octubre del 1982 i que el passat dissabte, exactament 40 anys després, van celebrar l'efemèride amb un seguit d'actes que van començar a l'estenedor de xarxes. Allà, pinzell en mà i envoltat de pintors i pintores del Cercle, el secretari del Cercle Artístic de Palamós, Martí Colls, feia costat al president, Pere Coll, pintor palamosí i un dels fundadors. Sense deixar de posar color a l'aquarel·la de l'skyline palamosí, un dels seus quadres més repetits, Pere Coll, relata, entre pinzellada i pinzellada, l’evolució durant aquestes quatre dècades del Cercle Artístic i què ofereix a dia d'avui aquesta entitat. Coll recorda que ha estat present en l’entitat des dels seus inicis, ja que n’és un dels fundadors. «Amb un grup d'amics ens vam plantejar crear aquesta entitat i amb l'ajuda de l'Ajuntament ens va cedir un local al carrer Orient»,afegeix. Avui dia el Cercle Artístic compta amb gairebé un centenar d’associats, on s’hi fan un ventall ampli d’activitats artístiques per a totes les edats i s’organitzen fires durant tot l’any. Fires retrobades Ara, amb 81 anys, Pere Coll, acumula una llarga trajectòria amb els pinzells, bevent de les fonts artístiques de dos mestres com Josep Sarquella i Ezequiel Torroella. La celebració de dissabte es va iniciar amb una sessió de pintura a l’aire lliure, tot seguit es va dur a terme un dinar de germanor, i a la tarda, al local del Cercle Artístic, van oferir tres sessions diferents de pintura. «A Palamós hi ha molt bon nivell», assegura Pere Coll.