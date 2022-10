Debats, conferències, tertúlies, contacontes, teatre, concerts el lliurament del IV Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària publicada i moltes presentacions de llibres. La fira Indilletres ha presentat la programació de la 5a edició que comptarà amb més d'una quarantena d'activitats i un "aparador" de més de 160 metres de llibres. Hi participaran més d'una quarantena d'editorials catalanes, tres llibreries bisbalenques i 15 biblioteques. La fira, que es farà el 3 i 4 de desembre, tornarà a celebrar-se a l’espai del Pavelló Firal de la Bisbal, que es complementarà novament amb la Biblioteca Lluïsa Duran i el Teatre Mundial.

A més, el dia abans a la tarda, la Biblioteca Lluïsa Duran acollirà la presentació del llibre 'Tot passa dues vegades' de Pilar Francès, Premi Empordà de Novel·la 2022. Però la inauguració serà l’endemà, al Pavelló Firal i anirà a càrrec la directora de cinema, Isona Passola.

Serà el tret de sortida d’una programació "desacomplexada" amb un ampli ventall d’activitats que transcendeixen estricament la literatura. A més d’acollir una vintena llarga de presentacions de llibres organitzades per algunes de les editorials que participen a la fira, l’organització aposta també per propostes d’interès cultural que giren entorn de la construcció del país i dels temes d’actualitat.

Entre la programació, destaca el debat Per fer una truita cal trencar els ous?, que moderarà Carles Sanjosé i en què participaran Diana Coromines, Pol Molas i Josep Asensio; o el debat Cultura i poder, entre Abel Cutillas i Joan Burdeus, que moderarà Diana Coromines.

Novament, Indilletres manté ferma la seva aposta per la llengua amb debats com El cinema català, amb Isona Passola i Judit Collell, moderat per Miquel Riera o La llengua catalana avui, moderat per Gerard Furest i que comptarà amb la participació de Marina Massaguer, Enric Gomà, Carme Junyent i Eugeni Casanova.

El dissabte a la tarda girarà al voltant d’Occitània arran de dues propostes de debat i concert. El mateix dissabte al matí es presentarà el llibre 'Llucieta Canyà, l'etern oblit. Una escriptora en un món d'homes', publicat per l'Associació Indilletres i s'entregarà el 4rt Premi Llucieta Canyà, dotat amb 500 euros.

Com ja és habitual, un any més, la fira oferirà una proposta escènica al Teatre Mundial de la Bisbal: Acorar, de Toni Gomila. I es farà un acte d'homenatge al desaparegut escriptor, Vicenç Pagès. A més, la fira Indilletres acollirà l’acte de lliurament del Premi Francesc Garriga de poesia, entre d'altres.

El bisbalenc Jaume Pla, més conegut amb el pseudònim musical Mazoni, serà l’encarregat de cloure la cinquena edició de la Fira Indilletres. Farà un concert de versions en format acústic.