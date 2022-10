Què li ha agafat a vostè amb Lorca?

El sento proper perquè el meu avi matern era de Granada i va estar present quan Lorca era a casa del poeta Luis Rosales. Per això la meva anterior novel·la era sobre aquest moment.

I ara insisteix.

Veig la figura de Lorca cada cop més gran, la seva obra em sembla descomunal. Per mi, era un geni i un sant. Un sant laic. Un company em va explicar que Lorca va estar a Cuba i que allà ho recorden, mentre que aquí no es sap. Així que vaig viatjar a Cuba a investigar-ho.

A mi no me la fot, tot això va ser una excusa per passar un temps a Cuba.

És vostè un cabró (riallada).

Rom, mulates... a qui vol enganyar?

Miri, tinc 61 anys i no havia estat mai a Cuba. Doncs sóc tan desgraciat que vaig arribar a una Cuba totalment tancada per la Covid. No vaig poder fer res del que fa la gent que va a Cuba.

Res que es pugui explicar.

Res de res. Tot tancat, tot trist. És més, el meu taxista es passava el temps volent presentar-me dones, però li vaig demanar que no em despistés, que jo estava allà com un monjo, per investigar Lorca.

El veig arreu i quasi a totes hores. D’on treu el temps per escriure?

Dormo poc, i a més l’any passat em vaig passar l’estiu tancat a casa, treballant en el llibre. En tres mesos vaig abocar tot el que havia investigat a Cuba.

Venint en tren, he demanat a la companya de seient què li preguntaria a Vostè. M’ha dit això: com s’organitza per treballar tant, deixa la família de banda?

He perdut un matrimoni pel camí. La meva manera d’exigir-me em posa catxondo, mai dic que no si em diuen d’anar a la ràdio, a la tele... Dient a tot que sí, vaig una mica desbordat, però m’agrada. Fa uns dies vaig anar a Madrid només per regalar-li el llibre a la Tica.

A qui?

A Tica. És la neboda de Federico, filla de Concha García Lorca. Té més de noranta anys. i és l’única persona viva que ha sentit la veu del poeta, quan era una nena. De Lorca no es conserva ni una sola gravació.

Ella el recorda?

I tant, moltes coses que m’ha explicat les he aprofitat per a la novel·la. Per exemple, el seu oncle li va regalar una nina negra, quan va néixer.

Diu que Lorca va ser feliç, a Cuba. I quin viatger no és feliç, a Cuba?

I a més a més, ell reconeix que hi va ser tractat com un príncep. Ja havia publicat el Romancero gitano, i allà l’havien llegit. Per primer cop a la seva vida, li pagaven les conferències que feia. Veia els negres tocant son, va tocar i cantar amb ells, li agradaven els mulatos, va tenir aventures eròtiques, va menjar el que es menjava allà... Hi anava per una setmana i s’hi va quedar tres mesos, amb això li dic tot.

Per què no en va sortir un Poeta en La Habana, igual que de Nova York?

Perquè a Nova York patia, i en va treure la que per mi és l’obra poètica més gran del segle XX. A l‘Havana, en canvi, tot és plaer, tot és sensorial. Des de Nova York va escriure cent cartes a la seva mare. Des de l’Havana, dues... No tenia temps perquè s’ho passava de puta mare.

Però va escriure una mica.

El Público, per exemple, la seva obra de teatre més obertament homosexual. Perquè a Cuba s’allibera.

Però ja havia assumit abans la seva homosexualitat.

A Cuba veu els negres que, al contrari dels negres americans o els gitanos espanyols, són feliços. Llavors pensa que ell també pot ser feliç amb la seva homosexualitat.

A Doña rosita la soltera, escriu que el sentiment de tenir l’esperança morta, és el pitjor sentiment.

Hi estic d’acord. Lorca era molt vitalista, però de sobre tenia el que anomenava els seus dramons. Crec que era conscient que moriria aviat. Quan s’ho passava bé, es deprimia pensant que allò s’acabaria. Tenia la mort sempre molt present.

Ni el temps cura, ni les parets tapen, com es diu a Bodas de sangre?

O, com va profetitzar Antonio Machado, la sangre de Federico no la secará el tiempo. M’hi ha fet pensar, perdoni.