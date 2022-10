El festival Neu! tindrà en la seva novena edició una programació més extensa que mai, amb una trentena de propostes culturals, i estrenarà el Neu! Pro, una fira per connectar els creadors amb la indústria musical. Als artistes ja anunciats, com ara Carolina Durante, Tarta Relena o Mishima, s'hi sumen ara Ernest Crusats (el líder de La Iaia), Ferran Palau, L'Hereu Escampa o Rufus T. Firefly com a protagonistes d'una edició en què el certamen tornarà a les sales de concerts.

La novetat més destacada, però serà la posada en marxa del Neu! Pro, un espai de trobada per al sector musical que se celebrarà a La Mercè el 27 i 28 de gener. La programació es desvetllarà properament, però inclourà ponències, taules rodones i petits concerts que faran d'aparador per a l'escena musical, perquè «sense creadors no hi ha indústria musical», assegura el director del festival, Xebi Salvatella.

En l'apartat estrictament musical, l'organització ha previst dotze dies de programació entre novembre i gener en deu espais de Girona i Salt com l'Auditori, el Teatre Municipal, el Teatre de Salt, La Mercè o La Mirona.

I és que després de dos anys de pandèmia, el festival torna a les sales de concerts amb tres nits a La Mirona, tres més al Yeah! i una al Sunset Jazz Club, que s'estrena com a espai del festival.

Sobressurt la nit de cloenda del festival, el 28 de gener a La Mirona, recuperant les propostes que es van haver de cancel·lar l'any passat per la Covid amb una intensa nit musical amb Rufus T. Firefly, Ferran Palau, Chaqueta de Chándal, B1N0, XEBI SF, Gáldrick o Iris Deco.

Al Yeah! hi actuaran els gironins Aliment, L'Hereu Escampa i la nova proposta de Xicu, el sobrenom escollit per Cesc Valverde, bateria i productor de Ginestà, que presenta el seu primer treball en solitari. Al Sunset Jazz Club, el festival hi programa el concert de la formació Monodrama.

La programació, explica Salvatella, busca un «equilibri» entre «els grans noms de l'escena alternativa», amb propostes com el concert especial Nadal de Mishima, el darrer concert de Ferran Palau abans d'una aturada o l'estrena als escenaris gironins de Carolina Durante, amb l'aposta pel talent emergent i local. És el cas dels arbuciencs Remei de Ca la Fresca, que actuaran a la Volta de Sant Narcís; Selva Nua, Gáldrick o Maria Hein.