La cinquena edició de la fira Indilletres tornarà a la Bisbal d’Empordà el 3 i 4 de desembre amb quaranta-dues editorials, quaranta-quatre activitats culturals i un aparador de més de 160 metres de llibres. Debats, conferències, tertúlies, contacontes, teatre, concerts, el lliurament del IV Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària publicada i fins a vint-i-quatre presentacions de llibres són algunes de les propostes de la fira, que tornarà a celebrar-se entre el Pavelló Firal, el Teatre Mundial i la biblioteca Lluïsa Duran.

En total, la cita empordanesa acollirà quaranta-dues editorials dels Països Catalans i les tres llibreries de la Bisbal. El nombre d’editorials creix respecte l’any passat -van ser trenta-cinc-, un «senyal inequívoc de la bona salut» de la fira, pels organitzadors. També hi participaran catorze biblioquetes, que hi compraran llibres per valor de 7.000 euros.

El preludi de la fira el marcarà el dia 2 de desembre la presentació del llibre Tot passa dues vegades de la ganxona Pilar Francès, l’obra guanyadora del darrer remi Empordà de Novel·la.

La inauguració, però, serà l’endemà, al Pavelló Firal i anirà a càrrec l’expresidenta de l’Acadèmia del Cinema Català i actualment presidenta de l’Ateneu Barcelonès, Isona Passola.

Passola donarà el tret de sortida d’una programació «desacomplexada», segons l’organització, amb un ampli ventall d’activitats que transcendeixen estrictament la literatura.

A més d’acollir una vintena de presentacions de llibres organitzades per algunes de les editorials que participen a la fira, com ara els dels nous llibres de Cristina Garcia Molina, Sebastià Roig, Mercè Riba, Josep Maria Fonalleras o Santi Vancells, l’organització aposta també per abordar temes d’actualitat.

Entre la programació, destaca el debat Per fer una truita cal trencar els ous?, que moderarà Carles Sanjosé i en què participaran Diana Coromines, Pol Molas i Josep Asensio; o la conversa Cultura i poder, entre Abel Cutillas i Joan Burdeus.

La llengua tornarà a ser un dels temes destacats, amb debats com El cinema català, amb Isona Passola i Judit Collell, moderat per Miquel Riera o La llengua catalana avui, moderat per Gerard Furest i que comptarà amb la participació de Marina Massaguer, Enric Gomà, Carme Junyent i Eugeni Casanova.

El dissabte a la tarda girarà al voltant d’Occitània arran de dues propostes de debat i un concert d’Alidé Sans. Aquell mateix dia, es presentarà el llibre Llucieta Canyà, l’etern oblit. Una escriptora en un món d’homes, publicat per l’Associació Indilletres i s’entregarà el quart premi Llucieta Canyà, dotat amb 500 euros.

També hi ha previst un homenatge a l’escriptor Vicenç Pagès, mort recentment, que havia col·laborat amb l’Indilletres en més d’una ocasió. Serà diumenge 4 al matí, a l’escenari del Pavelló Firal, i anirà a càrrec de l’escriptor Joan-Daniel Bezsonoff, amic de Pagès .

La programació també inclou una proposta de teatre, amb una representació del monòleg Acorar de Toni Gomila o l’entrega del premi Francesc Garriga de Poesia.

Mazoni serà l’encarregat de cloure la cinquena edició de la fira Indilletres amb un concert de versions en format acústic.