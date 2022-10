Una exposició a Barcelona reivindica el llegat del cineasta colomenc Joaquim Jordà. Fotografies, cartells, manuscrits originals de guions i textos polítics son alguns dels materials que conformen Descobrir Joaquim Jordà, una mostra a la Galeria ÀreaTallers del campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Impulsada pel Centre d’Estudis Joaquim Jordà de la universitat en col·laboració amb Elisava, presenta la figura de Jordà per a aquelles persones que no estan familiaritzades amb la seva obra, i posa de manifest tant la seva vessant de cineasta com la seva tasca docent, «privilegiant l’instint rupturista, la sorpresa, el pensament a contracorrent i el sentit de l’humor», assenyalen des de la universitat.

L’exposició parteix d’una exposició prèvia realitzada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, ciutat natal de Jordà, i es complementa amb molts elements nous.

Comissariada pels professors Glòria Salvadó, Albert Elduque i Jordi Balló, ha comptat amb la participació d’estudiants internacionals d’Elisava, que han realitzat una instal·lació visual que subratlla la importància de Jordà com a retratista a través dels rostres de molts dels seus personatges.

D’altra banda, dues peces audiovisuals exploren el llegat de l’autor de pel·lícules com Mones com la Becky com a professor: Una classe amb Joaquim Jordà, de Nuria Cancela i Samantha da Silva Diefenthaeler, que indaga en el seu ensenyament a partir de la seva veu i el seu cinema; i Material Memòria, una sèrie de peces realitzades per La Factoria de la UPF que recullen records i vivències de les seves alumnes a la Universitat Pompeu Fabra.

En paral·lel a l’exposició, s’ha organitzat un cicle de projeccions de les principals pel·lícules de Jordà. Les projeccions, obertes i gratuïtes, estan presentades per pensadors i cineastes per qui el llegat de Jordà ha estat fonamental, com Isaki Lacuesta, Isa Campo o la filòsofa i escriptora Marina Garcés.

Descobrir Joaquim Jordà estarà oberta fins al març.