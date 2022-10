Vuit anys després de la polèmica compra del fons Santos Torroella i de parlar de l’espai que ha d’ocupar, no abans del 2026, al futur museu de la Casa Pastors, Girona mostra per primera vegada 500 obres i documents de la col·lecció del crític, historiador i poeta. L’exposició, que es podrà veure a les sales temporals del Museu d’Història de Girona a partir de dissabte, reivindica, segons els seus impulsors, la «trascendència del fons» i la seva «singularitat» a l’hora de crear «un relat coherent» sobre la modernitat a partir de les prop de 1.200 obres d’art i 80.000 documents atresorats per Rafael Santos Torroella i Maria Teresa Bermejo.

Proposant un diàleg entre obres d’art, publicacions, correspondència i documents personals, L’aposta per l’art nou. Itineraris de l’avantguarda a Catalunya a través del fons Rafael i María Teresa Santos Torroella ressegueix els camins de les avantguardes des de principis del segle XX i fins als anys 60 a Catalunya i Espanya.

Els comissaris, Jaume Vidal i Rosa Hernández, han treballat tot el discurs expositiu a partir de dues idees, la del «gabinet de col·leccionista», per construir «un microcosmos» entorn dels grans noms de l’art català, i la de la «descoberta» del fons, convidant l’espectador literalment a «obrir calaixos» per endinsar-s’hi a partir d’unes calaixeres repartides a les sales.

Vidal explica que la seva intenció ha estat «homenatjar» i presentar «la polifacètica figura» de Rafael Santos Torroella, que a més de crític d’art, historiador i poeta també va exercir de docent i gestor cultural.

Per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, és el moment de «tenir un tast» del que suposa el fons Santos Torroella, després d’anys «de feina invisible» per inventariar i treballar el llegat del portbouenc, perquè la ciutadania «comenci a fer-se’l seu». Al seu torn, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, insisteix que servirà per «mostrar la potencialitat del fons» per «explicar la història de l’art modern i contemporani del país», pel «volum, quantitat i significació que té».

«Vasos comunicants» del fons

Per Vidal, la col·lecció adquirida per 3,6 milions d’euros per l’Ajuntament té un gran valor perquè «hi ha vasos comunicants» i «s’estableix una xarxa entre les obres d’art, l’arxiu i l’hemeroteca». Assegura que el relat expositiu ha sigut «molt fàcil» perquè venia trenat pel mateix fons: «poques col·leccions privades són prou coherents per fer un discurs així».

Amb Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies, Pablo Picasso i Àngel Ferrant com a leiv motiv, la mostra abraça des de l’esclat de les avantguardes, a principis del segle XX i fins als 70, amb els anys immediats de postguerra com a «cor», explica Rosa Hernández, perquè «l’obsessió de Santos Torroella va ser recuperar la memòria de l’avantguarda» i va tenir un paper «cabdal» en la recuperació de les avantguardes estroncades per la guerra civil.