La particular barreja de teatre i cinema de la dramaturga brasilera Christiane Jatahy torna divendres i dissabte al festival Temporada Alta amb Depois do silêncio, l'espectacle que tanca la seva «trilogia dels horrors» sobre el Brasil actual. El Canal de Salt acull la doble funció de la peça, aquest cop centrada en el postcolonialisme, que agafa com a punt de partida un dels llibres més venuts al seu país en els darrers anys, Torto Arado d'Itamar Vieira Jr.

Amb aquest espectacle, Jatahy culmina la trilogia engegada amb Entre chien et loup, vista l'any passat al festival, i inspirada en la situació que viu el Brasil de Jair Bolsonaro. L'autora explica que no ha volgut centrar-se tant en «el govern de l'horror» com en «parlar de les estructures que han possibilitat que el país hagi arribat a un govern com l'actual».

Si a Entre chien et loup abordava «com el feixisme arriba d'una manera invisible i constant fins a guanyar-se un lloc en la societat» i la segona part, Before the sky falls, encara no vista aquí, partia de Macbeth per parlar de la masculinitat tòxica, amb Depois do silêncio es fixa en la violència contra els afrodescendents i com el colonialisme té encara efectes sobre la relació amb la terra, el sistema econòmic i la «impossibilitat de canvi social».

Set anys després de treballar fora del país, la reconeguda directora, guanyadora aquest estiu del Lleó d’Or de la Biennal de Teatre de Venècia, torna a muntar una obra al seu país, exclusivament amb artistes brasilers i amb una recerca feta sobre el terreny partint de Torto Arado, una novel·la traduïda a 25 llengües (entre elles, també el català i el castellà) que és fruït d'una extensa investigació en una comunitat brasilera on encara existeix una certa forma d'esclavitud.

La peça s'encavalca també amb el documental Cabra Marcado Para Morrer, d'Eduardo Coutinho, sobre el mateix tema perquè, com és habitual en el teatre de la brasilera, el cinema juga un paper molt destacat en la proposta.

Pel director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, una de les virtuts de Jatahy és justament que «quan té la fórmula per unir teatre i cinema, i veu que funciona, la canvia», perquè l'audiovisual entra als muntatges molt lligat a la creació de la dramatúrgia i forma part de com s'explica la història.

Barrejant documental i ficció, literatura, teatre i cinema, el llenguatge audiovisual «va agafant espai» a l'escenari, ocupat per tres actrius i un músic, i permet «obrir un univers» a l'espectador, segons l'autora.

«Mesclo els dos materials per parlar Brasil d'avui, però no només de Brasil, sinó del món actual», diu Jatahy, que rebutja que el seu sigui un teatre «pamfletari», sinó «una eina política»: «no és un teatre d'imposició, sinó de conversa i de trobar respostes junts».

En aquest sentit, a les portes de les eleccions al seu país, es mostra esperançada perquè el Brasil pugui recuperar «tot el que ha perdut en els darrers quatre anys». «És com si el diumenge no arribés mai», bromejava convençuda que Bolsonaro perdrà el poder i Lula da Silva tornarà a la presidència.

Aquesta és la sisena vegada que la dramaturga participa al festival i Sunyer ja avança que «no serà l'última», perquè té entre mans una producció amb actors catalans pels propers anys.