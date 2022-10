El Teatre-Museu Dalí de Figueres estrena una nova exposició temporal on mostra la vessant més "transgressora" del pintor a través del diàleg entre dues Venus de Milo –una en forma de creació hologràfica-. La mostra 'Transgredint la Venus. Dalí és clàssic, és surrealista i és Pop Art!' es podrà visitar fins la tardor de l'any vinent i se centra en aquestes dues figures que el geni va crear el 1936 i el 1964. La primera forma part de l'exposició permanent de l'Art Institut de Chicago i s'ha cedit com a préstec digital al museu. I ho fa amb l'objectiu d'endinsar-se en la "reinterpretació" que Dalí va fer dels clàssics per submergir-los en el món del surrealisme i del Pop Art.