Un nou cicle de conferències a la Casa de Cultura de Girona abordarà la situació de la llengua catalana en àmbits com els mitjans de comunicació o la cultura. La periodista Eva Piquer, l’escriptora i traductora Carlota Gurt o el músic Roger Mas seran alguns dels participants en les quatre trobades del cicle La llengua i la cultura avui. Parlem-ne per saber-ne més. Parlem-ne per no deixar de parlar-ne.

Dirigit i el conduït per la sociolingüista Maite Puigdevall, tindrà lloc els dimarts de novembre a les 7 de la tarda a l’Aula Magna de la Casa de Cultura. Assistir-hi és gratuït però cal reserva prèvia. El 8 de novembre es comptarà amb el secretari de Política Lingüística de la Generalita, Francesc Xavier Vila, i Marina Massaguer, sociolingüista especialitzada en polítiques lingüístiques, que explicaran què és el Pacte Nacional per la Llengua. La següent sessió, el 15, es farà una aproximació als mitjans de comunicació a partir de l’experiència del coordinador de ràdio Vilablareix, Dídac Romagós, i d’Eva Piquer, al capdavant de la revista digital Catorze. El 22 de novembre Ona Domènech, doctora en lingüística aplicada per la UPF, i el filòleg, escriptor i traductor Pau Vidal debatran sobre la llengua catalana d’ara i la seva estandardització. L’ultima sessió, el 29 de novembre, estarà dedicada a la cultura i s’hi ha convidat Carlota Gurt, escriptora i traductora, i Roger Mas, cantautor.