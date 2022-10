Els fans de Coldplay no hauran d’esperar a l’any que ve per gaudir del seu grup favorit en un concert en viu. La banda britànica, que acaba d’iniciar la seva gira mundial amb el disc "Music of the Spheres", ofereix una retransmissió global en directe des de l’Estadi Monumental de Buenos Aires (Argentina), que es podrà seguir a la pantalla gran de cinemes de tot el món. Aquest dissabte, 29 d’octubre, serà el dia d’aquesta experiència musical, que promet una manera alternativa de fruir del directe dels de Chris Martin.

«Viu l’impressionant espectacle de la gira mundial al teu cinema local amb aquesta espectacular retransmissió en directe a escala mundial del concert de la banda, amb totes les entrades exhaurides, a l’estadi del River Plate de Buenos Aires», remarca l’anunci. El xou, en què està previst que toquin clàssics com "Yellow", "My Universe", "Fix You" o "Viva La Vida", té una posada en escena participativa, amb polseres LED dels assistents i focs artificials per evocar, literalment, un ambient de gran festa. El xou, dirigit per Paul Dugdale, es podrà veure en dues passades, a les 16.30 h i a les 20 h. A les comarques gironines, el concert es podrà veure als Ocine (Girona, Blanes i Platja d’Aro), als Odeon de Salt de l'Espai Gironès, als cinemes de Figueres i Olot.