Olot posa en marxa aquest novembre un servei de cangur gratuït per deixar els infants a càrrec mentre els adults van al teatre. Estarà disponible per a cinc de les propostes que es fan al Teatre Principal: Sonoma de La Veronal (4 de novembre); Orpheus d’Insectotròpics (10 i 11 de novembre); Mare de sucre (18 de novembre), l’actuació d’Enric Montefusco (10 de desembre) i el Concert de Nadal (23 de desembre).

El servei està destinat a infants de dos a dotze anys i és gratuït per qui tingui l’entrada per l’espectacle en qüestió. Per fer-ne ús, cal inscriure’s a través del correu cultura@olot.cat com a molt tard, quatre dies abans de la funció.

El servei s’oferirà en el mateix edifici del Teatre Principal per professionals qualificats que faran activitats lúdico-educatives. Caldrà arribar almenys 15 minuts abans de la funció per omplir la documentació.