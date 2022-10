«Beuré de la teva aigua» o la suma d’esforços dels teatres independents

La Planeta presenta dilluns i dimarts Beuré de la teva aigua, la seva primera coproducció amb tres sales alternatives més, totes de fora de Barcelona. La sala gironina ha sumat esforços amb la tarragonina sala Trono, el teatre igualadí de l’Aurora i La Mercantil de Balaguer per a aixecar un espectacle a partir d’un text que va quedar finalista de la quinzena edició premi Quim Masó a projectes teatrals.

La peça escrita i dirigida per Dobrin Plamenov puja ara a escena gràcies a la complicitat de quatre sales de teatre independent que promouen la descentralització teatral. Si fins ara ja col·laboraven plegades programant algun dels espectacles que produeixen en solitari, per exemple el cicle Verbatim de teatre documental que impulsa des de fa anys La Planeta, ara van un pas més enllà i en els propers quatre anys, coproduiran tres espectacles més de forma conjunta.

Cada any una de les sales exercirà d’amfitriona, acollint la companyia durant el procés de creació d’un muntatge que després farà gira pels altres espais, explica el responsable de La Planeta, Pere Puig. La voluntat, detalla, és que aquesta xarxa d’espais teatrals fora de la capital vagi creixeny, per «anar sumant i consolidant aquest circuit de teatres independents i amb capacitat de produir».

La primera peça d’aquesta aliança, Beuré de la teva aigua, és un monòleg sobre el canvi climàtic i les crisis migratòries construït a partir de les veus de tres personatges interpretats per un únic actor, Marc Tarrida. Per una banda, hi ha en Yafar, que només vol viure allunyat de les bombes i conrear l’hort familiar a un quilòmetre de la franja de Gaza; per l’altra, en Marc, un jove actor que no sap què serà del seu futur, i finalment, a les fronteres del sud d’Espanya, entre l’Àfrica i l’Europa de finals de segle, parla un guàrdia civil amb una missió entre mans.