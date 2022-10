Els museus estan en alerta per les protestes d'activistes climàtics en les últimes setmanes: han extremat la precaució en matèria de seguretat, però tots aposten per combinar la seguretat amb què el museu segueixi sent un lloc accessible i agradable.

L'efecte crida dels atacs contra obres d'art està sent bastant efectiu: després que fa dues setmanes els activistes de Just Oil tiressin sopa de tomata a Els gira-sols de Van Gogh, li va arribar el torn a Monet a Berlín, a Picasso a Melbourne, i fa uns dies un activista va enganxar el seu cap a un Vermeer a Holanda.

El Ministeri de Cultura va fer una crida aquesta setmana als centres d'art de titularitat pública perquè fossin «més exhaustius» en el compliment de les mesures d’accés.

«Això no és un debat de seguretat, els museus que han tingut incidents també estaven en alerta», diuen fonts del Prado. El director de la pinacoteca, Miguel Falomir, demanava no donar pàbul a aquests incidents perquè donen publicitat als activistes, que és «just el que busquen», i apuntava al fet que hi ha maneres més «intel·ligents de defensar nobles causes».

Tots els museus consultats, entre ells el Teatre-Museu Dalí de Figueres, reconeixen que estan en alerta, però no han incrementat la seguretat perquè, segons comparteixen la majoria, els seus protocols estan concebuts «per a aquest tipus de risc», com diuen des del Macba.

El Prado, per exemple, sí que s'ha tornat més escrupolós en l'accés amb begudes. Fins ara la seva normativa no permetia l'entrada amb menjar i beguda, però si algú accedia amb un biberó l'hi ho permetien. Ara l’ha de deixar- a la taquilla.

Els incidents de les últimes setmanes han obligat a ser menys flexible, «més radical», però la pinacoteca -com la resta de museus consultats- no vol que la visita a les seves sales es converteixi «en una cosa desagradable», com la cua de seguretat de l’aeroport.

«Intentem sempre buscar l'equilibri entre facilitar l'accés a la col·lecció i garantir la integritat de l’obra», comenten des del Museu Picasso de Barcelona.

«L’accessibilitat és molt important per a nosaltres, el museu és un espai de llibertat i benestar, i és necessari ajustar sempre bé les mesures de seguretat per no perdre aquest equilibri», diuen des del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

A més dels controls de seguretat d'accés, la majoria de museus compten amb escàner d'entrada per als embalums, i a cada sala també hi ha assignat personal que vetlla per la seguretat de les obres.