Del Ballet de Moscou a l’International Ballet Company, passant per Girona

Un clàssic de la dansa, El llac dels cignes de Txaikovski, tornarà a l’Auditori de Girona el 3 de novembre. A causa de l’atac rus a Ucraïna, però, no ho farà amb la companyia que ha dut la dansa a la ciutat en els darrers quinze anys, el Ballet de Moscou, sinó amb l’International Ballet Company de Moldavia, una nova formació nascuda per la guerra. Amb els mateixos solistes que han vingut en els darrers set anys a Girona, els moldaus Cristina i Alexei Terentiev, arrencaran a l’Auditori de Girona una gira que preveu fer quaranta funcions a tot l’Estat fins el 8 de gener.

Cristina Terentiev explica que la guerra s’ha convertit «en una nova i trista realitat» per a ella, i que tot i que ha estat difícil d’acceptar, ha decidit concentrar-se en la feina perquè vol mirar cap al futur.

«Tant nosaltres com moltíssims ballarins necessitem seguir treballant, i el món ha de tenir oportunitat de continuar tenint petits bons moments per escapar de tot allò dolent», explica Terentiev, que ha impulsat aquesta nova companyia integrada per vint-i-set artistes que, a més de la representació «més famosa i complexa», El llac dels cignes, té un repertori que inclou títols com El trencanous o Giselle.

«Fem honor a l’etiqueta d’internacional de la companyia», diu, ja que està formada per intèrprets moldaus, italians, espanyols, britànics, francesos, georgians, armenis, americans, romanesos i israelians.

«La nostra feina és assajar el màxim possible, matí i tarda de cara a la pròxima gira. Buscar la perfecció necessita tot l’esforç», diu la ballarina. Insisteix que la feina d’un intèrpret «mai s’interromp», ni tan sols durant la pandèmia i el confinament.

Ara mateix, assenyala Terentiev, veu molt dicífil tornar a ballar «en un futur proper» amb el Ballet de Moscou, integrat gairebé en la seva totalitat per ballarins russos que «desgraciadament han vist com les seves vides canviaven moltíssim».

«La situació continua sent molt complicada encara», explica la ballarina, que també té molts companys a Ucraïna, amb qui manté el contacte. «Son amics que passen per una situació terrible i ens preocupa el seu dia a dia», declara Cristina Terentiev.