El festival Càntut de Cassà de la Selva potencia les activitats per cantar en grup, amb més dinars de cantadors, una de les seves propostes més demandades. La sisena edició del festival dedicat a la música de tradició oral, que se celebra del 18 al 20 de novembre, inclourà 25 propostes entre concerts, xerrades, exposicions i ocasions per cantar en comunitat, com els sopars que protagonitzen El Pony Pisador i La Ludwig Band o els vermuts cantats. Artur Blasco i Arnau Obiols, Juame Arnella i Biel Majoral també seran altres noms que passaran per Cassà, juntament als ja anunciats Pep Gimeno Botifarra, Anna Ferrer, i l’espectacle Les eines.

Anna Ferrer i Pep Gimeno «Botifarra», al sisè Càntut Deu de les activitats són úniques o estan especialment ideades per al festival, que enguany compta amb la implicació d’onze entitats del municipi. Entre els eixos d’aquesta edició, explica el corresponsable del projecte Càntut, Albert Massip, destaca la celebració del centenari de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i el treball que el projecte està fent amb les cançons de bressol convidant l’alumnat del municipi a recollir-ne entre els seus familiars. D’aquest projecte, batejat com a Càntut a les escoles: cacem i cantem cançons n’ha sortit una exposició i tres concerts: l’inaugural, un biblionadons i un recital de l’Escola de Música Municipal Pere Mercader. L’acte d’inauguració serà el 18 de novembre i anirà a càrrec de la cantant i trompetista Alba Careta, que oferirà un tastet de la nova producció del Càntut, basada en les cançons per adormir la mainada. A continuació també s’obriran a Can Trinxeria les exposicions 100 anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i Càntut al bressol, que agrupa les cançons recopilades pels alumnes cassanencs. En la primera jornada, Anna Ferrer oferirà també l’espectacle Parenòstic, Joana Dark reflexionarà sobre les arrels rurals dels nostres costums des d’un punt de vista femení i El Pony Pisador serà l’encarregat de tancar la nit amb el primer Càntut a taula, adaptant el seu format habitual de concert perquè els comensals s’animin a cantar. El dissabte 19, Grana i Moscatell, Clara Colom i Alba Magriñà dinamitzaran un vermut cantat i després hi haurà el primer dels dos dinars de cantadors del festival, en aquesta ocasió dinamitzat per Alidé Sans i Adrià Dilmé, el cantant de Germà Negre. A la tarda es podrà veure l’Última vertebra, un espectacle sobre la memòria oral i la cançó popular amb Anna Garreta i Quim Vilagran i la banda Bufant fort oferirà un concert itinerant amb diverses de les cançons que hi ha dins del repertori del Càntut. Ja a partir del vespre, serà el torn de Pep Gimeno Botifarra; una actuació conjunta d’Artur Blasco i Arnau Obiols sobre el cançoner pirinenc i La Ludwig Band clourà la programació del dissabte amb un sopar concert en què alternaran els seus temes més coneguts amb el repertori popular. Pel que fa al diumenge 20, entre d’altres propostes hi ha previst el segon dinar de cantadors, amb Meg i Francesc Ribera Titot ,i l’espectacle Les eines, en què el Cor Jove Amics de la Unió s’acosta a les cançons de treball al camp passades per l’electrònica de David Soler i Marcel Bagés. El punt final de l’edició el posarà una conversa il·lustrada amb cançons entre el veterà Jaume Arnella i Biel Majoral. La banda sonora del segar i el batre, entre la música coral i els sintetitzadors El 60% de les activitats són gratuïtes, i les entrades per a la resta, que es posen a la venda aquest dimarts a les 10, van dels 8 als 25 euros.