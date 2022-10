Christiane Jatahy s’ha convertit en un nom indiscutible de l’escena contemporània mundial gràcies a la seva capacitat per explicar, mirant el seu Brasil natal, fenòmens que enterboleixen totes les societats. I per fer-ho, a més, amb una fórmula única que conjuga teatre i cinema, establint un deliciós joc d’anada i tornada entre l’escenari i la pantalla.

A les portes d’unes eleccions crucials per al futur del seu país, Jatahy va tornar divendres i dissabte a Temporada Alta amb Depois do silêncio, el final del que anomena la Trilogia de l’Horror, amb què intenta desxifrar les estructures socials que han portat el Brasil -i de passada, el món- on és ara. El Canal de Salt va acollir l’estrena a l’Estat de la peça, que posa al centre el racisme i el supremacisme que continuen molt presents en la societat brasilera.

Després d’aproximar-se a la manera com el feixisme s’ha anat introduint en les nostres vides d’una forma sigilosa però implacable a Entre chien et loup, vista l’any passat al festival, la dramaturga i directora clama ara venjança contra les injustícies que encara pateixen els afrodescendents del seu país, mostrant l’empremta inesborrable del colonialisme.

La guanyadora del Lleó d’Or de la Biennal de Teatre de Venècia, una habitual del certamen gironí, s’inspira en la novel·la Torto arado d’Itamar Vieira Junior i el documental Cabra marcado para morrer, d’Eduardo Coutinho, per trenar la història de João Pedro Teixeira, un màrtir de la lluita per la terra assassinat als seixanta per un latifundista, amb la situació actual de Chapada Diamantina, una comunitat de Bahía on s’ha perpetuat una forma d’esclavitud.

Com és usual en l’obra de Jatahy, però, tan interessant és el fons com la forma en què es desplega el missatge perquè tingui més força. Durant prop de dues hores, tres actrius i un músic comparteixen protagonisme amb peces de vídeo, que aquesta vegada juguen amb les proporcions per simular que surten de les tres grans pantalles que ocupen el fons de l’escenari. Funciona de meravella.

Especialment lluïdes són les recreacions dels jarés, que en més d’una ocasió traspassen l’audiovisual per posseir les intèrprets i acostar a la platea la música i el moviment característic d’aquesta pràctica religiosa d’origen africà.

Una fusió esplèndida del relat cinematogràfic amb personatges de carn i ossos i de realitat i ficció per denunciar, un cop més, que les ferides obertes dècades enrere no només estan lluny de cicatritzar, sinó que continuen sagnant.