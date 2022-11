Els festivals Acústica i Porta Ferrada, Les Anxovetes, Orthemis, La Principal de la Bisbal o Els Montgrins són alguns dels nominats a les diferents categories dels premis ARC, els guardons de la música en directe, que s’entregaran el 30 de novembre a Lleida.

La 20a edició dels premis de l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya compta amb 43 nominats i el guanyador de cadascuna de les categories serà escollit mitjançant les votacions dels associats de l’entitat.

En la categoria de millor gira d’artista o grup d’autoria pròpia hi ha nominats Buhos, La Pegatina, Stay Homas i Suu. En la de millor gira de grup de versions hi ha Abba The New Experience, Banda Neon, Pelukass i Versión Imposible. A la de millor gira d’orquestra o grup de ball hi ha Cafè Trio, els Montgrins, La Principal de la Bisbal i l’Orquestra Maravella. A la de millor gira d’artista o grup per a públic infantil o familiar s’hi troben Concerts pels més menuts, Dàmaris Gelabert, Landry i Reggae per Xics. A la millor gira internacional d’artista o grup hi ha Balkan Paradise Orchestra, La Pegatina, Las Karamba i Muyayo Rif. A la millor gira d’artista o grup de jazz, música clàssica o música tradicional hi ha Orthemis, Les Anxovetes i Andrea Motis.

Pel que fa al millor artista o grup revelació, es podrà escollir entre Emlan, La Fúmiga, Luna Ki i The Tyets. La millor programació de festival o cicles de concerts estarà entre l’Acústica, Jardins de Pedralbes, Porta Ferrada i Tarragona Music Festival. Pel que fa a la millor programació de festa major, hi ha les de Calella, Lleida, Santa Tecla i les Decennals de Valls.