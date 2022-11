La cantant Ute Lemper, una de les artistes que ha mantingut viu l’esperit de la música degenerada de l’Alemanya d’entreguerres, actuarà l’11 de novembre a l’Auditori de Girona acompanyada per la Gio Symphonia. Per l’intèrpret, el repertori d’aquest concert inclòs en la programació de Temporada Alta, basat en la música de la República de Weimar, «encara parla per si mateixa, perquè tenim els mateixos problemes, com el racisme i l’antisemitisme, i cal continuar reclamant llibertat».

«Té un missatge molt potent, que ens trasllada en un temps en què la cultura era molt progressista», diu Ute Lemper, que actuarà per tercera vegada al festival gironí. L’alemanya explica que la proposta no serà «un xou d’Ute Lemper», perquè es posarà al servei de l’orquestra i d’una «música amb molta càrrega política, antifeixista, que explora el concepte de llibertat i qüestiona quin sentit tenen la guerra o el racisme». El fil conductor del concert, que busca transportar el públic als anys d’esplendor del cabaret i les avantguardes musicals, serà la Jazz Suite for Orchestra d’Erwin Schulhoff, que servirà per establir un diàleg entre Lemper i els cinquanta-un músics de la Gio dirigits per Francesc Prat. La cantant intervindrà entre els sis moviments de la Suite tot interpretant, entre d’altres, música de Kurt Weill i Hans Eisler. Pel director artístic de la Gio, Francesc Prat, el concert és una oportunitat per descobrir la música de Schulhoff, un compositor «a reivindicar», poc conegut a Catalunya i que «té molt a dir-nos», amb una biografia travessada pels grans canvis artístics i socials del primer terç del segle XX. Prat subratlla que la col·laboració amb Lemper va en la línia dels objectius que té la formació pels propers anys, de treballar per «construir relats musicals» que ofereixin noves experiències i perspectives al públic i de no oferir simplement una col·lecció de peces musicals. L’espectacle és fruit d’una nova col·laboració de la Gio, Temporada Alta i l’Auditori de Girona. Per l’adjunt a la direcció del festival, Narcís Puig, és un pas més en els projectes del certamen per unir artistes gironins i artistes internacionals, mentre que el responsable de l’Auditori, David Ibáñez, ho emmarca en l’aposta de l’equipament per ser més que un espai d’exhibició. Aquest concert, a més, tancarà l’any de la commemoració del desè aniversari de la Gio Symphonia, que va començar la tardor passada, justament també a l’Auditori de Girona per Temporada Alta. La GIO obre la temporada del desè aniversari amb nova marca i director artístic