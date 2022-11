La companyia argentina Piel de Lava estrena al Temporada Alta la funció 'Petróleo'. Ho fa en el marc de la seva primera gira per Europa amb dues funcions al Teatre de Salt (Gironès); aquest divendres a les vuit del vespre i també aquest dissabte a les sis de la tarda. Des del 2018, les quatre integrants de Piel de Lava interpreten aquesta obra que han codirigit amb Laura Fernández. 'Petróleo' s'endinsa en un pou petrolífer de la Patagònia mentre indaga en la construcció del gènere i els estereotips, amb quatre dones sobre l'escenari interpretant personatges masculins. "L'obra es basa en la convivència d'aquests treballadors", explica l'actriu Elisa Carricajo, que afegeix que l'arribada d'un nou miner exposa una masculinitat particular.

'Petróleo' està construïda en base d'humor. Les quatre fundadores de la companyia -Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa i Laura Paredes- combinen la direcció de les obres amb la interpretació. En aquesta ocasió, pugen sobre l'escenari per posar-se per primera vegada en la pell de personatges masculins. Ho fan com a treballadors d'un pou de petroli a la Patagònia que conviuen en un tràiler. "Vam observar que hi ha homes fent de dones amb to de burla al cine i al teatre", explica Carricajo, que reconeix que quan van començar a interpretar el sexe oposat "va ser fàcil generar humor amb la situació".

Pel que fa al petroli, detallen que buscaven una feina on la majoria de treballadors fossin homes. I aquesta feina "requereix homes molt masculins, que no es queixin de les condicions laborals que són dures", diu Carricajo. A més, assegura que "hi ha un plus" generat pel diàleg entre els personatges per demostrar l'alt nivell de masculinitat de cadascú. Un diàleg que s'altera amb l'arribada d'un operari nou que expressa una masculinitat diferent a la de la resta.

Per construir el projecte, expliquen que van treballar amb Hernan Palermo, un antropòleg argentí que precisament estudia la masculinitat i el petroli. Van combinar aquest coneixement amb l'expressió corporal adquirint postures masculines que, diuen, tendeixen a ocupar més l'espai. "Fèiem exercicis per passar del punt femení a el que és masculí", explica Laura Paredes, també actriu i codirectora de Piel de Lava, que posa d'exemple no encreuar les cames quan s'està assegut o disminuir la gesticulació.

Estrena a Europa

'Petróleo' es va presentar per primera vegada el 2018 al teatre de Buenos Aires (Argentina) i en l'actualitat, s'està representant a sales comercials. Un fenomen que Piel de Lava, acostumat a l'escena independent, no esperava i que diu que comparteix amb altres companyies similars del país. "Està canviant l'esquema", assegura Carricajo, que detalla que "les obres de teatre independent estan estrenant-se a les sales comercials amb gran èxit de públic".

Ara, estrenar l'obra a l'Estat en la primera gira que fa la companyia per Europa ha donat "sentits nous" al projecte. Les actrius diuen que és "com si tornés a néixer". I ho defineixen com "una experiència única" per la possibilitat de presentar l'espectacle a un altre públic, però que parla la mateixa llengua.

Des que van començar la seva activitat el 2003, Piel de Lava ha presentat un total de cinc obres estrenades a països de l'Amèrica Llatina: Colores verdaderos (2003), Neblina (2005), Tren (2010) y Museo (2014), construïdes a partir de la indagació sobre els mecanismes d’actuació i la dramatúrgia grupal. Entre totes les integrants de la companyia interpreten, però també dirigeixin i creen les obres. A més, des de fa gairebé una dècada, han incorporat la codirecció de Laura Fernández, que ja ha participat en els tres darrers treballs.

Una coproducció a l'Estat

El festival gironí Temporada Alta ha coproduït aquesta primera gira europea de Piel de Lava conjuntament amb el festival de Otoño de Madrid, el festival Internacional Iberoamericà de Teatre de Cadis i el teatre Lope de Vega de Sevilla. A Madrid, on s'acabarà aquesta gira per l'Estat, s'ha hagut d'habilitar una funció més per, segons ha dit el director del festival de Otoño, Alberto Conejero, "l'èxit de l'expectativa del muntatge que és un fenomen des de fa anys" a Argentina.