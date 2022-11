Mishima ha anunciat la tradicional gira de Nadal del grup, en aquesta ocasió amb cinc concerts. El grup explica en un comunicat que la tradició va començar fa més d'una dècada a la sala Heliogàbal de Barcelona, i subratlla que ni tan sols la pandèmia de la covid-19 la va poder interrompre. A més, la gira, que voltarà per les quatre capitals catalanes i per València, ratifica el compromís de la formació barcelonina amb les sales, afirma el mateix comunicat. Així, el 10 de desembre la gira farà el tret de sortida a la sala La Mirona de Girona. El dia 16 es traslladarà al Cotton Club de Lleida. L'endemà arribarà a la Sala Zero de Tarragona i el dia 18 al Parc Central de València. La gira acabarà el 23 de desembre a la sala Apolo de Barcelona.