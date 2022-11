La bailaora Rocío Molina tancarà aquest diumenge al festival Temporada Alta la trilogia que ha dedicat a la guitarra flamenca amb Vuelta a Uno, un espectacle «llaminer», diu, en que «treu el nas el desig i l’hedonisme» després d’un temps de foscor. El Canal de Salt acollirà l’estrena a Catalunya de la tercera peça d’un projecte que va arrencar quan estava «òrfena de creativitat i d’il·lusió» però en el que «després de la foscor, ja s’intueix el color» i «el gaudi de poder dir ‘tu toca, que jo ballo’».

Vuelta a Uno arriba després de Inicio (Uno) i Al fondo de riela (Lo otro de Uno) -vistos al festival, tot i que en l’ordre invers- i és també fruit d’una recerca entorn de la guitarra. «Cada guitarrista és un creador que em provoca una cosa diferent, cada espectacle necessitava un desenvolupament diferent, però no és un procés tancat ni circular, seguiré fent coses sobre la guitarra», diu la bailaora, que defineix l’instrument com el seu «gran amor». Explica que treballa a partir de la sonoritat i que li agrada «jugar a seguir la guitarra, que és molt ràpida».

Ho farà al costat d’un «expert en jugar», el guitarrista Yerai Cortés, un intèrpret que per la malaguenya surt «de l’esclavitud» que viuen els guitarristes actualment. Cortés, explica Molina, té «un punt d’improvisació», «no tots els compassos estan ben remats, però després et treus un temps de la butxaca i no passa res».