Després d'11 anys sense publicar cap obra, Eduard Márquez torna a les llibreries amb la novel·la '1969'. Un retrat de la Barcelona de finals dels anys 60 fet gràcies a un minuciós treball de 8 anys de recerca en diversos arxius i desenes d'entrevistes. Es tracta d'una obra coral que vol mostrar «totes les veus» d'un any que va «marcar l'inici del final de la dictadura franquista». A '1969', Márquez renuncia a la seva veu i es converteix en un «muntador». De fet, segons el seu editor a 'Navona', Ernest Folch, és una «construcció absolutament increïble». La voluntat de l'autor és que '1969' sigui el primer de 6 volums per arribar al 1980. La novel·la es publica de manera simultània en català, a l''Altra Editorial', i en castellà, a 'Navona'.

La nova novel·la de Márquez és el resultat de vuit anys de recerca consultant publicacions oficials, arxius, hemeroteques i biblioteques, parlant amb protagonistes i llegint cartes, diaris i documents privats que els mateixos personatges han cedit a l'autor.

De fet, es tracta d'un projecte singular per les seves dimensions i per l'ambició que hi ha al darrere. Així ho veu Folch, que en roda de premsa ha assegurat que és «un dels projectes literaris més importants d'aquest país en les darreres dues dècades». «Pocs autors han dedicat tant temps a treballar en un llibre a Catalunya, és una cosa absolutament inèdita», ha afirmat tot afegint que l'obra té una «importància social i literària».

L'editor ha explicat que Márquez ha escrit simultàniament en català i en castellà la novel·la. A parer seu, era crucial que es publiqués en les dues llengües, perquè «explica moltes coses del franquisme que a Espanya i a Catalunya costen d'explicar».

'1969' narra el principi del final de la dictadura a Barcelona amb la voluntat d'oferir un mosaic bastant complet i plural d'aquell any. Per fer-ho ha buscat testimonis de «totes les franges polítiques i socials» que li han «regalat les seves vides». «Per mi era una obsessió trobar totes les veus de tots els extrems: tinc domnes, tinc homosexuals, anarquistes, gent de dretes, d'esquerres, nacionalistes... hi havia de ser tot, si no la novel·la no podia ser el que jo volia que fos», ha relatat.

Trobar com combinar aquestes veus i la gran quantitat de documents que ha recollit, com notes informatives de la policia, decrets, enquestes, cartes, discursos o octavetes, li ha costat vuit anys de treball. I és que aquesta «no és una novella convencional», ja que Márquez ha «renunciat» a tot allò que ensenya a l'escola d'escriptura.

Cinc volums més per arribar al 1980

Per «qüestions promocionals» '1969' s'ha presentat com una novel·la «autònoma», però «la idea és que acabi tenint sis volums». «Hi ha material suficient i els personatges estan disposats a acompanyar-me fins a on calgui», ha dit en roda de premsa tot afegint que la documentació que ha recollit engloba fins al 1980. Amb tot, reconeix que la continuïtat del projecte «requerirà més gent», ja que en els darrers vuit anys ha «hagut de fer tots els papers de l'auca». «Jo sol és inviable», ha conclòs tot destacant que ell no té «un equip de documentalistes» al darrere.