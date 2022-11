El director italià Pippo Delbono presenta aquest dissabte al festival Temporada Alta l'espectacle Amore, un cant a la vida i a l'amor difícil de definir, assegura, perquè «amor és una paraula molt complexa». El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena a l'Estat del muntatge, una producció de la companyia Emilia Romagna Teatro ERT - Teatro Nazionale amb intèrprets portuguesos.

El muntatge s'inspira en les tradicions i la barreja de Portugal, amb el fado com a eix central. Delbono, que que no vol «desvetllar» gaires detalls per sorprendre el públic, només avança que conté «molta música, molt cant, poesia i dansa» per incidir en el concepte d'amor, perquè «és una paraula plena de sentits, de coses boniques, lletges, vida i dolor».

Delbono assegura que és un espectacle «molt autobiogràfic» i en què s'hi respira «tot el que hem passat en aquests temps tan difícils, com la guerra i la covid».

L’obra s’interpreta dalt d’un escenari buit, on només hi ha un arbre al principi doblegat pel vent, i presenta una doble visió de l’amor. Per una banda, recorda que tots els humans busquen l’amor intentant fugir de la por que ataca, i per l’altra posa sobre la taula un constant anhel per buscar un amor que es manifesti en un moment de pau, més enllà de qualsevol por.

«Sempre estem a la recerca de l’amor: anem ensopegant amb moltes lluites doloroses que ens depara la vida i el que ens porta per aquest camí és probablement aquesta recerca incansable. Per tant, vull intentar tornar al teatre quelcom que comuniqui aquest amor» explica Pippo Delbono.