La Rambla de Figueres acollirà el 12 de novembre la segona edició de la Fira Transfrontera d’Editorials Independents. Inclourà parades amb venda de llibres de les principals editorials de l’Empordà, així com segells de la Catalunya Nord i de les comarques gironines. Entre les tretze editorials participants hi ha Brau Edicions, Sidillà, Gavarres, Llibres del Segle i Cal·lígraf, per exemple.

A més de la venda de llibres, també hi haurà activitats com el pregó de l’escriptora Núria Esponellà, que obrirà la fira, presentacions de llibres o un tast de lletres amb vi organitzat per la DO Empordà.