Què dir del Llac dels Cignes que no s’hagi dit abans? Una història d’amor embolcallada de la sempre atractiva música de Txaikovski. Una barreja encisadora de romanticisme, drama i màgia. Un veritable clàssic. No va ser l’únic que dijous va citar-se a Girona per captivar un Auditori que, malgrat tot, no es va acabar d’omplir. L’altre clàssic: Cristina Terentiev. La prestigiosa ballarina va brillar amb llum pròpia sobre l’escenari. Protagonista i la gran figura sense discussió al llarg de les dues hores de l’espectacle, temps que va passar volant. L’acompanyaven els membres de l’International Ballet Company de Moldàvia, una proposta que neix de l’actual conflicte bèl·lic a Ucraïna.