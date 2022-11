Oliver Twist és sens dubte una de les novel·les més populars de Charles Dickens, potser la més coneguda de totes les seves novel·les. En ser la segona novel·la, el seu èxit popular va consolidar la seva fama d’escriptor. Com altres treballs de Dickens, Oliver Twist es va publicar per entregues, entre els anys 1837 i 1839, a diaris com el Master Humphrey’s Clock i el Household Words. La tècnica narrativa de Dickens que sempre deixava la trama en un punt de tensió, unit al seu mestratge a crear personatges meravellosos i memorables, feia que l’expectació per la publicació de cada nou lliurament fos enorme i esperada per milers de londinencs. Sense necessitat dels efectes multiplicadors actuals de twitter, mòbils o altres artefactes digitals, Dickens concitava cada setmana la curiositat impacient de milers de ciutadans ansiosos per conèixer la continuïtat de la història narrada.

Una història universal pel que fa a la trama, present al dia d’avui. Per això sempre és encertada una recuperació d’aquest clàssic. Ara ho fa Alba Editorial, amb una traducció actualitzada de Josep Marco Borillo i l’equip de la Universitat Jaume I de Castelló i unes il·lustracions de l’època a càrrec de George Cruikshank.

En aquest cas, a més, Oliver Twist va ser un llibre impactant de llegir en aquell moment. Ningú havia estat prou valent fins aleshores com per escriure sobre les injustícies que narra, però Dickens ho va fer.

Convertit en reformador social, Charles Dickens va fer llum sobre els problemes socials predominants del seu temps: l’Anglaterra victoriana del segle XIX durant la Revolució Industrial. Els problemes inclouen les diferències de classe, l’explotació dels pobres i la feina infantil. Els rics seguien sent rics i esnobs, mentre que els pobres patien. La societat determinaria el destí de les persones. No hi havia possibilitats perquè els pobres s’aixequessin i prosperessin.

L’escriptor fins i tot va cridar l’atenció sobre les vides sòrdides dels criminals i la pràctica criminal de l’era victoriana.

Al prefaci a la tercera edició de la novel·la, el 1841, Dickens escriu que «volia mostrar, al petit Oliver, el principi del Bé sobrevivint a totes les circumstàncies adverses i triomfant per fi».

La trama del llibre és simple: gira al voltant d’un nen anomenat Oliver que és orfe. Fuig de la casa de treball on vivia, s’uneix a una banda de lladres i aconsegueix escapar-se’n fins que el recuperen, després s’escapa i viu feliç per sempre. Però sent important la trama pels missatges i denúncies que incorpora, cosa que fa que aquest llibre sigui sorprenent són els personatges: Oliver és un jove orfe que sempre fa tot el possible per perseverar, fins i tot quan es troba en una situació difícil. Ell és el compendi del qual sempre intenta escapar-se d’una mala situació.

Dodger sembla que és l’amic d’Oliver al començament de la novel·la, però resulta que només està intentant enganyar-lo perquè es converteixi en un peó de Fagin, ancià i astut cap d’una colla de joves carteristes. Fagin és un personatge complex, tot i que és un criminal, simpatitza i té cura de nens petits mentre els entrena per convertir-se en carteristes experts. No el retrata com un paio abusiu amb els nens i té un tracte condescendent amb Oliver.

Tots els altres personatges ajuden a armar la història i interactuen de manera molt realista entre si. Des del principi, es mostra que a Nancy no li agrada Fagin, malgrat treballar-hi, i busca destruir-lo. Nancy és l’únic personatge femení amb un sentit diferent de la justícia que simpatitzaamb Oliver. Bill, en canvi és un personatge misteriós ja que no sabem gaire sobre ell excepte que vol ser antagonista de Fagin.

Oliver Twist és un veritable clàssic de Dickens. La seva novel·la més social. Va ser un dels primers escrits de Dickens on satiritza les hipocresies del seu temps. La història mostra com pot ser de forta la influència de l’entorn en la vida d’una persona i com és possible passar per alt i superar aquestes influències. L’escriptura meravellosa va complementar la història tot i que algun personatge no tenia profunditat i desenvolupament complet, ja que aquesta era la segona novel·la de tota la seva carrera. A partir d’aquí, l’escriptura de l’autor va evolucionar i es va enriquir més endavant.

Quan Dickens va començar amb Oliver Twist, era un jove amb una missió: exposar els mals del tracte que la societat donava a nens com els que representa Oliver i exposar el caràcter de la controvertida Llei d’Esmena de la Llei de Pobres de 1834, que va aturar els pagaments del govern als pobres sense discapacitat a no ser que ingressessin a les anomenades cases de treball.

Des del seu naixement a l’asil, Oliver és l’essència de tot allò que Dickens creu que està malament a la societat victoriana. De fet, l’autor creia que en fer que els seus lectors es preocupessin per un d’aquests nens, podria fer que es preocupessin per molts. No és un error pensar en Oliver Twist com una història ben realista, que conté veritats perdurables i descripcions també històricament precises i que perviuen desgraciadament en el temps.

Charles Dickens estava ben versat en la pobresa de Londres, ja que ell mateix va ser un nen treballador després que enviessin el seu pare a la presó de deutors. L’estima per les penúries que patien els ciutadans empobrits va ser evident en els seus escrits periodístics i novel·les. Així, Oliver Twist es va convertir en un vehicle de crítica social dirigit directament al problema de la pobresa al Londres del segle XIX.