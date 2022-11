La cultura gironina va retre homenatge ahir, en el marc de la setmana del Casero, a l’escriptor i crític Vicenç Pagès Jordà, mort el passat mes d’agost. Pagès va ser durant molts anys membre del jurat del premi Just M. Casero de novel·la curta. Ahir se’l va recordar a la sala La Planeta en un acte titulat Diccionari Vicenç Pagès Jordà. Amics i alumnes de Pagès van evocar la seva figura i van llegir fragments d’algunes de les seves obres.

Nascut l’any 1963 a Figueres, Pagès va ser un escriptor, crític literari i professor, que va exercir la docència a la Universitat Ramon Llull i que va fundar i dirigir l’Aula d’Escriptura de Girona. A més de quatre reculls de relats, va escriure sis novel·les que han marcat un punt d’inflexió en la literatura catalana contemporània: El món d’Horaci, Carta a la reina d’Anglaterra, La felicitat no és completa, Els jugadors de whist, Dies de frontera i Robinson. La seva narrativa va ser distingida amb els principals premis literaris catalans i en 2014 va guanyar el Premi Nacional de Cultura. Com a lector i com a assagista, són de referència les seves crítiques publicades en capçaleres de prestigi al llarg de les últimes tres dècades.