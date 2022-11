La gran assignatura pendent per al gironí Roger Berruezo, un dels actors més en forma del teatre musical, és actuar a TV3. Berruezo (Maçanet de la Selva, 1985), que aquests dies protagonitza el musical Pretty woman a Barcelona, també té pendent d’estrena una sèrie a Netflix, Machos alfa, però no amaga les ganes d’actuar a la televisió pública: «he fet moltes coses en català, musicals com Cop de rock i Mar i cel, però tota la televisió que he fet ha sigut a Madrid. Molta gent em pregunta per què no surto a TV3 i la veritat és que no em criden, perquè jo en tinc moltes ganes».

Juntament amb l’actriu Cristina Llorente, el gironí protagonitza la versió musical de la icònica pel·lícula dels 90, que es pot veure des de finals de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Té música i lletra de Bryan Adams i Jim Vallance i llibret de Garry Marshall i J.F. Lawton.

L’actor s’encarrega de posar cara i veu a Edward Lewis, el personatge que al cinema interpretava Richard Gere. «És un repte, perquè la gent té la imatge de Gere i contra això no hi puc fer res, però el cert és que no hi ha una gran interpretació seva al darrere», diu Berruezo sobre el seu paper en un musical que «suma» i afegeix valor a una pel·lícula mítica per a molta gent. «Els fans de la pel·lícula se’n van feliços, perquè és com reveure-la amb tot d’extres afegits», continua.

El teatre, diu, permet «explorar moltes més coses que el cinema» i alguns personatges que al film tenen un paper testimonial aquí «tenen una història al darrere, amb una pila de cançons».

I és que, assegura, la música ajuda a donar «profunditat» als personatges: «el que a la pel·lícula es representa amb una sola mirada, aquí tens tota una cançó per explicar-ho». «Es pot anar una mica més enllà de la imatge del galant i la prostituta gràcies a les cançons, que et permeten saber què està pensant cadascú i què li passa per dins», afegeix.

Dirigit per Carline Brouwer i amb la direcció musical d’Arnau Vilà, el muntatge compta amb un repartiment de vint-i-dos artistes que interpreten una vintena de temes musicals, cap dels quals apareix al film, si bé sí que s’hi sent la famosa tonada de Roy Orbison. «Totes estan creades per explicar la història, hi ha molt de pop i rock, es nota molt el segell de Bryan Adams», explica el gironí, que en els darrers mesos també ha liderat el repartiment d’un altre musical, The Company, substituint Antonio Banderas.

La companya de repartiment de Berruezo, que interpreta a Vivian, el paper que al film feia Julia Roberts, és Cristina Llorente, amb qui ja havia coincidit a Madrid, fent la versió musical d’una altra pel·lícula que va causar furor als 90. «Recordo que mentre treballàvem a Ghost, vam parlar amb la Cristina sobre la producció de Pretty woman que preparaven a Broadway i li vaig dir: ‘d’aquí a uns anys ho faran aquí i la farem tu i jo’. I ja hi som», diu l’actor, que assegura que «tota la complicitat i la química» que tenen «es nota des de fora».

Amb funcions de dimarts a diumenge, assegura que la resposta del públic està sent «molt bona». «La gent ve a veure què es troba, però el primer número és tan potent que de seguida enganxa i l’espectador de seguida està dins la història», detalla l’actor, que sempre que pot s’escapa a Maçanet, on viu la seva família.

La previsió de la companyia és traslladar la producció el setembre vinent a Madrid, una ciutat on «la competència és molt dura», afirma. Considera que «hi ha més públic de musical a Madrid», tot i que cada cop aquest tipus de produccions tenen més presència a la cartellera barcelonina.