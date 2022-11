El director i actor Josep Julien reflexiona sobre la pietat i la redempció en una 'road movie' sobre «un noi involucrat en un procés de radicalització en el marc del gihadisme» a l'obra 'Bonobo'. 'Bonobo', protagonitzada per Neus Ballbé i Moha Amazian, és el projecte guanyador de la 15a edició del Premi Quim Masó 2021 i el Premi SGAE Jardiel Poncela 2020. L'espectacle es podrà veure a El Canal l'11 de novembre en el marc del Temporada Alta i a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya, del 24 de novembre al 4 de desembre. El Temporada Alta i el TNC també estrenaran 'Moriu-vos', una obra que parla sobre la vellesa amb Sol Picó, que arribarà el 10 de novembre al Teatre de Salt i del 17 de novembre a l'11 de desembre a la Sala Petita.

Josep Julien, autor i director de l'obra, era molt a prop dels fets aquella tarda d'agost del 2017 en què en Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta de la Rambla, va ser abatut a trets pels Mossos d'Esquadra després de fugir dels atemptats de la Rambla. Això va inspirar a Julien a escriure 'Bonobo', una ficció, un thriller, que explica, com si fos una 'road movie', la fugida accidentada i desesperada d'en Fadi per tot l'Estat.

Julien explica que a l'obra no s'empatitza amb algú que «ha comès un acte tan espantós», però sí que es mostra una mirada pietosa i compassiva, que l'ha conduït a plantejar-se qüestions com «si són possibles les segones oportunitats i si hi ha una possibilitat real de redempció». Julien explica que 'Bonobo' és «una història d'aventures d'un noi involucrat en un procés de radicalització en el marc del gihadisme i que a partir d'un accident es veu abocat a una 'road movie'. En cap cas parlem de l'atemptat de l'any 2017 ni de Younes Abouyaaqoub», assegura.

L'espectacle bascula sobretot a partir del relat dels fets i que està escrit en forma de 'road movie' i veu de molts referents cinematogràfics. L'espectacle pretén ser «una pel·lícula d'aventures i distreta», però el director espera que «de forma visible vagi filtrant reflexions sobre qui som, qui és ell, de quines són les diferències que ens uneixen amb aquests nois, que són com nosaltres fills, amics, germans i que tenen problemes i vides».

Recorda que l'agost del 2017 hi va haver un gran consens en el fet que el millor que podia passar és que matessin aquells joves i «els hi tiràvem clavells a les furgonetes dels Mossos quan n'abatien un». Julien espera que en veure la funció la gent es plantegi si les flors que tiraven als mossos poden rebotar-nos. Per la seva part, l'actor Moha Amazian ha indicat que no és una obra que parli de terrorisme i que la idea és posar-se al cap del protagonista. Amazian ha destacat que no és una obra que parli de l'agost del 2017, sinó que és un espectacle molt humà, que parla d'un noi que «busca el bé, i que s'adona que potser ja no té un pensament autònom».

'Moriu-vos'

Anna M. Ricart Codina és l'autora de 'Moriu-vos', dirigida per Joan Arqué i amb la direcció coreogràfica de Sol Picó. Imma Colomer, Montse Colomer, Oriol Genís, Arthur Rosenfeld, Magda Puig, Erol Ileri i Piero Steiner / Enric Ases són els actors protagonistes. 'Moriu-vos' se serveix de l'experiència real i els testimonis per construir una funció que utilitza diversos llenguatges escènics. En aquesta ocasió per parlar de l'edatisme, de la vellesa, que és també parlar del passat i de la memòria.

«Moriu-vos' no parla de la gent gran, sinó que donem altaveu a la gent gran per interpel·lar-nos a nosaltres mateixos», ha declarat Joan Arqué. En aquest sentit, el director ha manifestat que «la gent gran no ven, fa pal i mandra, per què?», s'ha preguntat. Per la seva part, Anna M. Ricart ha explicat que tot el que gira al voltant de la gent gran, un no s'ho acaba. Ricart ha dit que van decidir parlar de la vellesa a partir del cos i aquí és quan va entrar Sol Picó al projecte.

La ballarina Sol Picó ha indicat que li semblava molt interessant abordar la dansa, el moviment i coreografia a partir d'un cos que té una certa edat. Picó ha assenyalat que es reivindica «la bellesa del moviment d'un cos gran i la importància d'expressar de com camina, es mou i gira». En el marc de l'obra, s'inauguren també dues exposicions, una d'Oriol Casanovas Puigjané, i l'altre de Marta Garcia Cardellach, al Teatre de Salt.