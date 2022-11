Víctor Borràs Gasch ha guanyat el quart combat del XII Torneig de Dramatúrgia del Temporada Alta. El combat es va disputar aquest dilluns a la Sala Planeta on el públic reunit va escollir el text de Borràs, 'Ara fes de mi' interpretat per les actrius Maria Ribera i Teresa Urroz. La peça parla de la relació entre una actriu i una espectadora gran arran d'una trobada fortuïta. Borràs es va imposar a Yaiza Berrocal, que va presentar 'Flesh Market'. Protagonitzada per Clara de Ramon i Júlia Molins, explica la història d'una relació entre dues artistes visuals que han tingut una sort molt diferent de la vida.

El dilluns que ve es disputarà la primera semifinal entre David Mataró i Carla Rovira i el 28 de novembre, la segona, que es disputaran Xavi Buxeda i Víctor Borràs. La gran final es farà el 12 de desembre.