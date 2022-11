La pel·lícula Alcarràs, dirigida per Carla Simón, que va guanyar l'edició d'aquest any de la Berlinale, és una de les cinc nominades als premis de cinema europeu, i opta també al de millor guió, uns guardons que es lliuraran el10 de desembre a Islàndia.

La cinta de Simón competirà pel màxim guardó de l'Acadèmia del Cinema Europeu amb la coproducció francobelgaholandesa Close, de Lukas Dhont; amb Corsage, coproduïda entre Àustria, Luxemburg, Alemanya i França i dirigida per Marie Kreutzer, i amb Holy Spider, dirigida per Ali Abbasi (coproducció entre Dinamarca, Alemanya, Suècia i França). L'altra nominada és Triangle of sadness, dirigida per Ruben Östlund i coproduïda entre Suècia, Alemanya, França i Regne Unit.

A més, Carla Simón i Arnau Vilaró estan nominats al millor guió per Alcarràs i en aquesta categoria són candidats al premi Kenneth Branagh (Belfast), Lukas Dhont i Angelo Tijssens per Close, Ali Abbasi i Afshin Kamran Bahrami per Holy Spider i Ruben Östlund per Triangle of sadness.

En la categoria de millor actriu Penélope Cruz està nominada per Madres paralelas, de Pedro Almodóvar.