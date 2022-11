La sala d’exposicions de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) acull fins l’11 de desembre la mostra Domestic Workspaces, en la qual l’arquitecta i il·lustradora Sílvia Garcia Camps (Manresa, 1990) ha captat l’essència de 42 despatxos d’arquitectura, tant nacionals com internacionals, per donar a conèixer el panorama arquitectònic actual des d’una altra perspectiva: la domesticitat dels estudis.

Aquesta exposició sorgeix arran del treball My home is Your home en el qual Sílvia Garcia començava a experimentar sobre la concepció i interpretació dels espais domèstics. En aquest nou treball, se centra en l’arquitectura i l’interiorisme dels espais de treball dels arquitectes - estudis-taller, estudis corporatius, estudis-casa, el qual esdevé el pretext per reflexionar sobre el diàleg que estableixen les persones amb els espais que ocupen a través dels objectes quotidians que les envolten. Per donar a conèixer aquestes domesticitats, la il·lustradora utilitza un collage naïf resultant de la unió del dibuix a mà alçada d’aquests espais amb altres elements utilitzant la tecnologia.

En concret, a l'exposició s'hi pot veure l’espai de treball d’una selecció d’estudis d’arquitectes joves, els projectes dels quals solen ser propostes que surten del cànon establert. Així trobem a AMOO, Anna & Eugeni Bach, Architecten De Vylder Vinck Taillieu, Arno Brandlhuber, Arquitectura-G, BAAS, Bajet-Giramé, BAST Architectes, Bonell + Dòriga, Bosch Capdeferro Arquitectes, DataAE, EMBT, Estudi d’Arquitectura Toni Gironès, Fake Industries Architectural Agonism, Fala Atelier, Flores & Prats Arquitectes, Gonzalo del Val, H Arquitectes, h3o, Igual & Guggenheim, Johansen Skovsted Arkitekter, Josep Ferrando Architecture, Jorge Vidal Studio, LaCol Arquitectura Cooperativa, LaGula Arquitectes, Loca Studio, Mesura Partners in Architecture, Peris + Toral, P-M-A-A, RBTA, Sam Chermayeff Office, Studio Maks, unparelld’arquitectes, Volta Arquitectes i Vora Arquitectura.