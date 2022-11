La seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a Girona acull fins l’11 de desembre la mostra Domestic Workspaces, en la qual l’arquitecta i il·lustradora Sílvia Garcia Camps ha captat l’essència de 42 despatxos d’arquitectura, tant nacionals com internacionals, des d’una perspectiva singular: la domesticitat dels estudis. L’exposició recull l’arquitectura i l’interiorisme dels llocs on treballen despatxos com Bosch Capdeferro Arquitectes o unparelld’arquitectes, per exemple.